〈財經週報-對等關稅〉對等關稅衝擊 勞部祭出多項支援措施

2025/08/25 05:30

勞動部為提升技能及促進就業提供的支援措施勞動部為提升技能及促進就業提供的支援措施

記者李靚慧／專題報導

「關稅海嘯」衝擊勞工就業穩定，勞動部協助勞工與企業共渡難關。（中央社資料照）「關稅海嘯」衝擊勞工就業穩定，勞動部協助勞工與企業共渡難關。（中央社資料照）

面對美國對等關稅、匯率波動等多重國際經濟變局，國內特定產業鏈已感受到壓力。為防此波「關稅海嘯」衝擊勞工就業穩定，勞動部依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，於8月13日發布「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，涵蓋「提升技能」、「穩定就業」、「促進就業」3大面向，同時公告「強化版僱用安定措施」，給予9大產業勞工具體支援措施，協助勞工與企業共渡難關。

勞動部長洪申翰強調，為避免企業因訂單減少而裁員，讓勞工落入失業的困境，這次推出方案以「穩定在職」為首要目標，透過多元且強化的支持手段，降低外部環境對就業市場的衝擊。

薪資補貼提高 減班休息最多領12100元

這一系列措施整合勞動部現有方案資源，涵蓋「提升技能」、「穩定就業」、「促進就業」三大面向，從給予減班休息勞工薪資補貼，到利用空檔進行技能再培訓，再到協助失業勞工重返職場，期望建構一套完整的支援體系。

其中，回溯至8月1日實施的「強化版僱用安定措施」，讓被迫減班休息的勞工維持穩定收入。考量對等關稅「20+N」將嚴重衝擊製造業，因此適用對象從原有的「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」，擴大至「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」及「汽車及其零件製造業」共9產業。

勞動部表示，強化版措施重點在於大幅提升薪資補貼，過去補貼是按勞工減班休息前後「薪資差額50%」計算，每月最高領取8,700元，為加強保障勞工的生活，新制將補貼比率提高至薪資差額70%，每位勞工每月最高可領12,100元。

鼓勵勞工參加職訓 可同時請領訓練津貼

此外，勞動部鼓勵勞工與企業將減班休息的空檔，轉化為提升技能的黃金時期。減班休息的勞工若參加職業訓練課程，可依據參訓時數，申請以「每小時最低工資」計算的訓練津貼，且新制打破過往的限制，允許勞工同時請領「僱用安定措施的薪資補貼」與「訓練津貼」，期望提升參訓意願。兩項津貼合併領取的總額，以不超過減班休息前的薪資差額為限。

至於其他訓練獎勵措施，還包括勞動部鼓勵受影響的企業為員工規劃內部訓練計畫，只要企業在辦訓期間維持至少9成的僱用規模，並給予勞工不低於最低工資的薪水，即可申請訓練費用補助。

若是15至29歲的失業或待業青年，參加「產業新尖兵計畫」等訓練課程，除訓練費用補助外，還可申請每月最高1萬元「訓練獎勵金」，引導青年投入國家重點發展產業。除穩定在職員工，勞動部也針對已失業勞工、初次尋職青年及微型創業者，提供一系列促進就業與創業的協助措施。

