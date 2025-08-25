〈財經週報-對等關稅〉對等關稅衝擊 勞部祭出多項支援措施

勞動部為提升技能及促進就業提供的支援措施

「關稅海嘯」衝擊勞工就業穩定，勞動部協助勞工與企業共渡難關。（中央社資料照）

面對美國對等關稅、匯率波動等多重國際經濟變局，國內特定產業鏈已感受到壓力。為防此波「關稅海嘯」衝擊勞工就業穩定，勞動部依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，於8月13日發布「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，涵蓋「提升技能」、「穩定就業」、「促進就業」3大面向，同時公告「強化版僱用安定措施」，給予9大產業勞工具體支援措施，協助勞工與企業共渡難關。

勞動部長洪申翰強調，為避免企業因訂單減少而裁員，讓勞工落入失業的困境，這次推出方案以「穩定在職」為首要目標，透過多元且強化的支持手段，降低外部環境對就業市場的衝擊。

薪資補貼提高 減班休息最多領12100元

這一系列措施整合勞動部現有方案資源，涵蓋「提升技能」、「穩定就業」、「促進就業」三大面向，從給予減班休息勞工薪資補貼，到利用空檔進行技能再培訓，再到協助失業勞工重返職場，期望建構一套完整的支援體系。

其中，回溯至8月1日實施的「強化版僱用安定措施」，讓被迫減班休息的勞工維持穩定收入。考量對等關稅「20+N」將嚴重衝擊製造業，因此適用對象從原有的「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」，擴大至「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」及「汽車及其零件製造業」共9產業。

勞動部表示，強化版措施重點在於大幅提升薪資補貼，過去補貼是按勞工減班休息前後「薪資差額50%」計算，每月最高領取8,700元，為加強保障勞工的生活，新制將補貼比率提高至薪資差額70%，每位勞工每月最高可領12,100元。

鼓勵勞工參加職訓 可同時請領訓練津貼

此外，勞動部鼓勵勞工與企業將減班休息的空檔，轉化為提升技能的黃金時期。減班休息的勞工若參加職業訓練課程，可依據參訓時數，申請以「每小時最低工資」計算的訓練津貼，且新制打破過往的限制，允許勞工同時請領「僱用安定措施的薪資補貼」與「訓練津貼」，期望提升參訓意願。兩項津貼合併領取的總額，以不超過減班休息前的薪資差額為限。

至於其他訓練獎勵措施，還包括勞動部鼓勵受影響的企業為員工規劃內部訓練計畫，只要企業在辦訓期間維持至少9成的僱用規模，並給予勞工不低於最低工資的薪水，即可申請訓練費用補助。

若是15至29歲的失業或待業青年，參加「產業新尖兵計畫」等訓練課程，除訓練費用補助外，還可申請每月最高1萬元「訓練獎勵金」，引導青年投入國家重點發展產業。除穩定在職員工，勞動部也針對已失業勞工、初次尋職青年及微型創業者，提供一系列促進就業與創業的協助措施。

