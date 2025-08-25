〈財經週報-對等關稅〉暫時性關稅上路 台灣10月底前還有機會降低

台灣被徵收「暫時性關稅」，將繼續與美國協商，預計10月底前會有結果。（法新社）

編譯盧永山／專題報導

各國對等關稅稅率、投資採購承諾

美國對等關稅已於8月7日上路，包括歐盟在內的90幾個國家被徵收10%至50%不等關稅，歐盟、日本和南韓等因承諾向美國擴大投資和購買商品，關稅稅率比川普4月2日初次宣布要低；而台灣、加拿大、印度、巴西、瑞士等國則被徵收「暫時性關稅」，將繼續與美國協商，預計10月底前會有結果。

英、澳、星稅率10% 影響最小

英國、澳洲和新加坡等國的關稅稅率為10%，與4月2日宣布的相同，受影響程度最小。歐盟、日本、南韓則與美國達成框架協議，承諾對美國擴大投資和購買商品，並對美國開放特定商品市場，被徵收15%關稅，比4月2日宣布的20%至25%關稅略降。

其中，歐盟承諾在2028年前向美國採購7,500億美元能源產品、400億歐元（約470億美元）AI晶片，額外投資美國6,000億美元。日本則承諾對美國投資5,500億美元，採購100架波音飛機，對美國開放汽車、稻米等農產品。南韓承諾對美國投資3,500億美元，並採購1,000億美元美國能源產品等。

菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國等4個東協成員則被美國徵收19%關稅，相較於4月2日宣布的17%至37%。其中，馬來西亞承諾對美國進行逾2,400億美元的採購與投資，包括波音飛機、半導體、能源等；印尼則承諾向美採購約230億美元商品，包括波音飛機、農產品和能源等。美國對越南徵收20%關稅，為4月2日宣布46%的一半不到，但對經過越南轉運至美國的商品徵收40%關稅。

美國則對部分主要貿易夥伴徵收「臨時性關稅」，這些國家預計將繼續與美國談展開判，將關稅降低。例如，美國對加拿大徵收35%關稅，理由包括未有效處理芬太尼流入美國，還對美國採取報復性關稅措施，川普4月2日宣布對等關稅時，加拿大並未列入課稅名單中。

印度、巴西關稅達50% 美中休兵再延90天

美國也對印度加徵報復性關稅25%，使得對印度關稅增至50%，高於4月2日宣布的26%，理由是印度持續向俄羅斯購買石油，等於變相支持俄國侵略烏克蘭。美國對巴西也徵收50%關稅，為4月2日公布10%的5倍，理由是巴西政府對川普盟友、前總統波索洛納進行「司法迫害」。另，美國對瑞士徵收39%關稅，比4月2日宣布的31%還高，外媒報導恐與瑞士對美順差高達390億美元，瑞士並未提出解決方案有關。

此外，美國對中國徵收30%對等關稅，比4月2日宣布的34%下降，但4月9日美國對中國關稅一度暴增至145%。5月中美國與中國談判後，同意將對中關稅由145%調降至30%，維持90天至8月12日，中方同意放寬稀土磁體出口管制，美國則同意放寬半導體設備、飛機零件對中國出口。川普在8月11日再簽署行政命令，將對中關稅戰休兵再展延90天，以讓兩國繼續談判貿易協議。

