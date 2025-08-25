晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-對等關稅〉暫時性關稅上路 台灣10月底前還有機會降低

2025/08/25 05:30

台灣被徵收「暫時性關稅」，將繼續與美國協商，預計10月底前會有結果。（法新社）台灣被徵收「暫時性關稅」，將繼續與美國協商，預計10月底前會有結果。（法新社）

編譯盧永山／專題報導

各國對等關稅稅率、投資採購承諾各國對等關稅稅率、投資採購承諾

美國對等關稅已於8月7日上路，包括歐盟在內的90幾個國家被徵收10%至50%不等關稅，歐盟、日本和南韓等因承諾向美國擴大投資和購買商品，關稅稅率比川普4月2日初次宣布要低；而台灣、加拿大、印度、巴西、瑞士等國則被徵收「暫時性關稅」，將繼續與美國協商，預計10月底前會有結果。

英、澳、星稅率10% 影響最小

英國、澳洲和新加坡等國的關稅稅率為10%，與4月2日宣布的相同，受影響程度最小。歐盟、日本、南韓則與美國達成框架協議，承諾對美國擴大投資和購買商品，並對美國開放特定商品市場，被徵收15%關稅，比4月2日宣布的20%至25%關稅略降。

其中，歐盟承諾在2028年前向美國採購7,500億美元能源產品、400億歐元（約470億美元）AI晶片，額外投資美國6,000億美元。日本則承諾對美國投資5,500億美元，採購100架波音飛機，對美國開放汽車、稻米等農產品。南韓承諾對美國投資3,500億美元，並採購1,000億美元美國能源產品等。

菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國等4個東協成員則被美國徵收19%關稅，相較於4月2日宣布的17%至37%。其中，馬來西亞承諾對美國進行逾2,400億美元的採購與投資，包括波音飛機、半導體、能源等；印尼則承諾向美採購約230億美元商品，包括波音飛機、農產品和能源等。美國對越南徵收20%關稅，為4月2日宣布46%的一半不到，但對經過越南轉運至美國的商品徵收40%關稅。

美國則對部分主要貿易夥伴徵收「臨時性關稅」，這些國家預計將繼續與美國談展開判，將關稅降低。例如，美國對加拿大徵收35%關稅，理由包括未有效處理芬太尼流入美國，還對美國採取報復性關稅措施，川普4月2日宣布對等關稅時，加拿大並未列入課稅名單中。

印度、巴西關稅達50% 美中休兵再延90天

美國也對印度加徵報復性關稅25%，使得對印度關稅增至50%，高於4月2日宣布的26%，理由是印度持續向俄羅斯購買石油，等於變相支持俄國侵略烏克蘭。美國對巴西也徵收50%關稅，為4月2日公布10%的5倍，理由是巴西政府對川普盟友、前總統波索洛納進行「司法迫害」。另，美國對瑞士徵收39%關稅，比4月2日宣布的31%還高，外媒報導恐與瑞士對美順差高達390億美元，瑞士並未提出解決方案有關。

此外，美國對中國徵收30%對等關稅，比4月2日宣布的34%下降，但4月9日美國對中國關稅一度暴增至145%。5月中美國與中國談判後，同意將對中關稅由145%調降至30%，維持90天至8月12日，中方同意放寬稀土磁體出口管制，美國則同意放寬半導體設備、飛機零件對中國出口。川普在8月11日再簽署行政命令，將對中關稅戰休兵再展延90天，以讓兩國繼續談判貿易協議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財