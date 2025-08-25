晴時多雲

新版財劃法 分配3難題 統籌稅款 明年恐首見「分不完」怪象

2025/08/25 05:30

財劃法倉促修法，可能導致統籌稅款首度出現「分不完」怪象，財政部正研議適法性問題。（資料照）財劃法倉促修法，可能導致統籌稅款首度出現「分不完」怪象，財政部正研議適法性問題。（資料照）

財部研議適法性 待修法後再處理

〔記者鄭琪芳／台北報導〕新版「財劃法」上路，明年度中央統籌分配稅款將暴增四一六五億元，財政部近日將通知地方分配金額。不過，財劃法倉促修法，部分內容矛盾或欠明確，因而出現三大分配問題，包括離島權數計算、財產稅收增幅序位分數及鄉鎮市分配公式，可能導致統籌稅款首度出現「分不完」怪象。財政部正研議適法性問題，可能將分不完金額先放在帳上，不會挪作他用，待修法後再處理。

屬地方財源 擬先放帳上不會挪用

為解決新版財劃法分配問題，財政部本月中邀集地方政府研商。根據新法，普通統籌稅款九十．五％分配直轄市及縣市（不含離島），另有二．五％分配離島三縣，權數之一是「近三年營利事業營業額平均值占全部直轄市及縣市平均值合計數百分比」。官員說，離島另有分配比率，分母應為離島三縣、而非全部縣市，「分母都錯了，離島影響最大」，地方希望將全部縣市視為離島三縣，但行政部門不能違法，目前正在研議適法性問題，若「依法」分不完，分不完的金額仍屬地方財源，不會挪作他用，可能先放在帳上，等修法後再處理。

另，各縣市房屋稅、地價稅及土增稅成長率排名序位分數占比，財政部原本以兩分為差距計算，但多數縣市希望縮小差距，初步共識是「從低計算」。地方代表指出，儘管縮小排名序位分數差距後鑑別度低，無法凸顯各縣市財政努力成果，但財政部決定尊重大家意見，擬以○．二分為差距計算。

此外，新版財劃法規定，鄉鎮市分配方式應參酌正式編制人員人事費及基本建設需求情形研訂公式，但人事費及基本建設需求難定義，且未授權行政部門另訂辦法。據指出，針對上述三大分配問題，財政部將訂定注意事項，除了參考以前的分配公式之外，包括鄉鎮市分配方式、序位分數差距、分不完金額如何處理等，一併以注意事項規範。

