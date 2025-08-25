晴時多雲

小額免稅全面終止 寄美包裹多暫停

2025/08/25 05:30

美國小額包裹關稅豁免政策將終止，歐洲、亞太地區多國的郵政業者宣布，將暫停部分寄往美國的包裹服務。（歐新社資料照）美國小額包裹關稅豁免政策將終止，歐洲、亞太地區多國的郵政業者宣布，將暫停部分寄往美國的包裹服務。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華盛頓郵報》報導，歐洲、亞太地區多國的郵政業者宣布，將暫停部分寄往美國的包裹，因先前長期實施的八○○美元以下小額包裹關稅豁免政策將於八月二十九日終止。

「小額豁免」（de minimis exemption）制度是在一九三○年代由美國國會通過，多年來經過多次修訂，在歐巴馬政府執政期間，免稅額度從二○○美元提高至八○○美元，維持到今年。此關稅豁免制度讓企業節省數百億美元低價值貨物的進口費用，其中大部分來自中國。

中港豁免 5月已終止

川普政府今年五月終止針對中國和香港的關稅豁免，他上月簽署的一項行政命令，將這項決定從八月二十九日起擴大至所有國家，這意味大多數低價包裹也將被徵收關稅。

十幾個歐洲國家的郵政業者表示，他們將暫停至少部分郵務投遞，直到找到因應美國新規的方法。在德國，德國郵政和DHL Parcel Germany表示，八月二十三日起暫停向美國運送商業客戶包裹，但透過DHL Express運送的包裹不受影響。

比利時郵政服務公司自八月二十三日起也暫停運送包裹。西班牙郵政則表示，八月二十五日起將不再接收八○○美元以下的包裹。法國郵政表示，除非在實施日期前達成解決方案，否則可能被迫暫停部分包裹的運送服務。英國皇家郵政表示，計畫暫停一、二天服務，再推出一套制度來處理美國的要求。

亞太地區許多國家也已宣布暫停服務，印度郵政部表示，將從八月二十五日起暫停向美國運送郵件。泰國暫停所有發往美國的國際郵政包裹服務。南韓、新加坡和紐西蘭也暫停大部分包裹的運送。澳洲郵政已暫停「過境運輸」，即其他國家的貨物經澳洲運往美國。

