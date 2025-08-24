晴時多雲

最低工資拚連10漲 月薪近3萬

2025/08/24 05:30

「最低工資審議會」即將在9月底召開，圖為去年勞團於「最低工資審議會」召開前，場外集結表達立場。（記者李靚慧攝）「最低工資審議會」即將在9月底召開，圖為去年勞團於「最低工資審議會」召開前，場外集結表達立場。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕明年最低工資調幅的攻防即將展開。勞動部將於九月的最後一週召開「最低工資審議會」，依據今年以來的消費者物價指數年增率（CPI）及十大「得參採指標」，審議明年最低工資調幅；勞團依據過往勞資協商慣例，推估明年的最低工資仍應至少上調四％，最低工資的月薪將往三萬元靠近、時薪更逼近二○○元。

勞團估上調4％ 時薪逼近200元

勞資雙方或學者多預期明年最低工資將連十漲，但其他非領最低工資的勞工卻未能進一步提高薪資，恐造成越來越多勞工的薪資貼近最低工資，「邊際勞工」人數恐進一步擴增。

勞團估算，依過去會中勞資協商的基本共識、即「CPI年增率全數反映、經濟成長率勞資共享」的原則，以主計總處預估全年CPI約二．二一％、經濟成長年增率（GDP）預測值四．四五％推算，明年最低工資調幅應達四．四三五％，月薪可望漲至二萬九八五八元、時薪為一九八元。

就算將關稅衝擊因素考量在內，勞團主張至少也得「調漲四％」，以此計算，明年最低工資月薪可達二萬九七三四元、增加一一四四元；時薪若小數點後四捨五入，仍是漲至一九八元。

根據行政院主計處統計，二○二四年全年受僱員工全年每人每月總薪資平均為六萬九八四元、年增四．三九％；若排除加班費、年終獎金等非固定薪資，每人每月經常性薪資平均數為四萬六四五○元、年增二．七七％；經常性薪資中位數為三萬七二七四元、年增三．二九％。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，訂定最低工資主要的目的，就是要照顧到「邊際勞工」，時薪提高，有助二度就業婦女、中高齡勞工與學生打工族；雖然一般上班族很難因此跟進調高薪資，不過在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，仍能推升社會新鮮人起薪水準，緩步改善青年低薪化問題。

