向美全面開放市場？總統：不符事實、恐干擾談判

2025/08/24 05:30

賴清德總統昨晚表示，希望台美談判期間盡量避免未經證實的報導，否則會對後續談判帶來困擾。（記者陳逸寬攝）賴清德總統昨晚表示，希望台美談判期間盡量避免未經證實的報導，否則會對後續談判帶來困擾。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳昀、鍾麗華／台北報導〕台美對等關稅談判正在進行，昨有媒體報導稱我國向美方保證全面開放市場、四年投資二千五百億美元等，行政院、經濟部相繼澄清；賴清德總統昨晚召開記者會被問及此事時表示，這則新聞跟事實有落差，希望談判期間盡量避免這種未經證實的報導，否則會對後續談判帶來困擾。

賴清德表示，對於美國政府入股台積電的傳聞，不管是美國政府或是台積電都已公開說明，他就不重複。不過，前述台美關稅談判的報導，跟事實有落差。他說，下週一行政院長卓榮泰將率隊到立法院進行專案報告，台美談判完成後，執政團隊也會依法將談判結果送立法院審議，一切都是依照民主的制度、國家的法律來進行。

台美經貿工作小組表示，這項報導從未向談判主責單位查證，數字及項目和談判情形多有出入，不僅干擾國際談判的進行，傳散不確定的談判資訊，更對國人造成誤導，工作小組表達高度遺憾。

