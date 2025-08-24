川普宣稱沒花一毛錢拿10%股權？英特爾：政府投資89億美元

英特爾執行長陳立武透過社群平台X與LinkedIn表示，與川普總統及盧特尼克會面後，宣布美國政府將向英特爾「投資」89億美元，共同鞏固美國在半導體領域的領導地位。（路透）

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國總統川普二十二日宣布，美國政府已取得晶片大廠英特爾的十％股權，且宣稱「沒花一毛錢」，但根據英特爾之後披露的新聞資料，應該是以晶片法案已核准但尚未撥款、加上以生產安全晶片為宗旨的政府補助款，合計約八十九億美元轉換成股權；但川普這種非常規交易手法，引發市場議論紛紛。

雖入股英特爾 不具投票權

值得注意的是，美國政府持有的英特爾股票將不具投票權，也無董事會席次或其他企業治理權力；美國商務部長盧特尼克也證實，政府無法告訴英特爾該怎麼做。

請繼續往下閱讀...

盧特尼克二十二日正式宣布，美國政府已取得英特爾十％的股權，稱此歷史性協議強化了美國在半導體領域的領導地位；川普更預告此消息，並聲稱美國政府「分文未花」就拿到了目前市值約一一○億美元股權，還強調這對美國和英特爾來說都是一筆很棒的交易。川普說，製造先進半導體和晶片是美國未來的根本，也是英特爾正在做的事情。

但英特爾執行長陳立武透過社群平台X與LinkedIn表示，與川普總統及盧特尼克會面後，宣布美國政府將向英特爾「投資」八十九億美元，共同鞏固美國在半導體領域的領導地位。英特爾還披露細節，美國政府是以每股二十．四七美元的價格進行收購，總計八十九億美元，此價格低於週五收盤價。

其中五十七億美元來自「晶片法案」（CHIPS Act）已核准但尚未撥款的補助金，另三十二億美元則是以生產安全晶片為宗旨的政府補助款。

台積電：他們宣布不入股

先前也傳出美國政府可能對台積電等其他半導體巨頭採取類似的入股行動，台積電董事長魏哲家日前與輝達創辦人黃仁勳餐敘後，回應媒體詢問時稱「『他們』已經宣布不入股了」；但這個「他們」是指美國政府還是指美國媒體報導，魏哲家並未明說。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法