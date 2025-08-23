晴時多雲

財經青紅燈》國銀中日獲利兩樣情

2025/08/23 05:30

近一年來，共有多家國銀在九州新增日本分支機構。圖為福岡市區。（記者王孟倫攝）近一年來，共有多家國銀在九州新增日本分支機構。圖為福岡市區。（記者王孟倫攝）

■王孟倫

國銀海外分支機構（含分、子行）獲利出現「兩樣情」。一邊是中國獲利持續萎縮，導致市場逐漸看淡，並陷入急凍，另一邊的日本卻呈現強勁成長，例如上半年日本獲利成長32.23%，在國銀海外五大市場當中，表現最為亮眼，也讓金融業者加速插旗日本。國銀中日兩國布局一冷一熱，凸顯「獲利」與「風險」兩者同為重要。

國銀海外分支機構已經成為主要賺錢來源，從統計數字來看，今年上半年合計獲利為481.5億元，創歷年同期最高紀錄，到國外打拚市場已經是絕對趨勢；以海外分支機構五大市場來看，最受到矚目的是中國與日本，今年1到6月獲利分別為43億元、32億元，獲利絕對金額排名分別是第四與第五。

中國部分，今年上半年獲利年減9.6%，主因是呆帳費用增加，由於中國經濟近年成長趨緩，房地產風險增加，對投資案與資金拆存都持謹慎保守態度，這也使得國銀在中國分支機構的獲利難有表現；至於過去國銀積極投資中國的情況，早已不復見。

日本部分則在上半年迎來好成績，獲利創歷年同期最高，顯示國銀在日本市場還有很大成長空間；這波投資日本熱潮，從台積電在九州的熊本建廠開始，東京和福岡已成為國銀布局的兩大據點。從目前趨勢看，日本獲利超車贏過中國，應該最快今年下半年或是明年上半年就會出現。

換言之，中國冷、日本熱是可以預見的發展，尤其當台日民間交流越來越熱絡，東（東瀛）升西（中國）降將越來越明顯。

