晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》鮑爾談話、台積電ADR 觀察重點

2025/08/23 05:30

台股量能明顯萎縮，早盤就由紅翻黑，雖然一度翻紅但欲振乏力， 與前幾天創下歷史新高，氛圍完人不同。（資料照）台股量能明顯萎縮，早盤就由紅翻黑，雖然一度翻紅但欲振乏力， 與前幾天創下歷史新高，氛圍完人不同。（資料照）

因美國聯準會（Fed）主席鮑爾即將發表談話，市場觀望利率走勢，昨日台股量能明顯萎縮，早盤就由紅翻黑，雖然一度翻紅但欲振乏力，加上台積電（2330）小殺尾盤，台股終場收在昨日最低點23764.47點、下跌197.66點，成交量約3664億元，創兩週來新低量。週線翻黑，週跌570.01點。

昨日權值股疲乏，台積電也收在最低價1135元，不過電纜、軍工、機器人等族群仍熱，因國防預算增加，無人機供應鏈包含寶一（8222）、雷虎（8033）、邑錡（7402）都一度攻上漲停，人形機器人概念股佳世達（2352）、東元（1504）強勢，達明（4585）母公司廣明（6188）母以子貴，強漲逾7%。

昨日外資賣超163.98億元、投信賣超9.93億元、自營商賣超10.27億元，三大法人合計賣超約184.19億元；外資台指期淨空單昨減少3652口，累計外資台指期淨空單降至約2.67萬口。

群益期貨指出，昨日外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、週選保守布局，整體籌碼面為保守格局；台股多空觀望、台積電股價轉弱，短線續以保守格局看待。

元大投顧認為，近期台股雖然一度創下新高，不過隨即回檔，短線將受20日巨量長黑格局影響，且多頭喪失月線支撐、台積電也創高拉回，走勢保守看待，後續台積電ADR走勢將是觀察重點。

（記者歐宇祥）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財