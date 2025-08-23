盤勢分析》鮑爾談話、台積電ADR 觀察重點

台股量能明顯萎縮，早盤就由紅翻黑，雖然一度翻紅但欲振乏力， 與前幾天創下歷史新高，氛圍完人不同。（資料照）

因美國聯準會（Fed）主席鮑爾即將發表談話，市場觀望利率走勢，昨日台股量能明顯萎縮，早盤就由紅翻黑，雖然一度翻紅但欲振乏力，加上台積電（2330）小殺尾盤，台股終場收在昨日最低點23764.47點、下跌197.66點，成交量約3664億元，創兩週來新低量。週線翻黑，週跌570.01點。

昨日權值股疲乏，台積電也收在最低價1135元，不過電纜、軍工、機器人等族群仍熱，因國防預算增加，無人機供應鏈包含寶一（8222）、雷虎（8033）、邑錡（7402）都一度攻上漲停，人形機器人概念股佳世達（2352）、東元（1504）強勢，達明（4585）母公司廣明（6188）母以子貴，強漲逾7%。

昨日外資賣超163.98億元、投信賣超9.93億元、自營商賣超10.27億元，三大法人合計賣超約184.19億元；外資台指期淨空單昨減少3652口，累計外資台指期淨空單降至約2.67萬口。

群益期貨指出，昨日外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、週選保守布局，整體籌碼面為保守格局；台股多空觀望、台積電股價轉弱，短線續以保守格局看待。

元大投顧認為，近期台股雖然一度創下新高，不過隨即回檔，短線將受20日巨量長黑格局影響，且多頭喪失月線支撐、台積電也創高拉回，走勢保守看待，後續台積電ADR走勢將是觀察重點。

