漢來美食島語插旗高雄 buffet品牌占營收4成

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）旗下小金雞吃到飽buffet品牌「島語」創立兩年，位於台北漢來飯店的首家店即貢獻5億元年營收，昨天第二家店正式插旗高雄漢神百貨，斥資2億元打造，預估單店年營收也可望達5億元。

漢來美食1~7月累計合併營收達36.1億元，年增5%；上半年稅後淨利2.6億元，較去年同期微減1.97%，每股稅後盈餘6.15元，但營收、毛利率及本業營業利益皆創歷史新高。

尤其是全台7家「海港自助餐廳」與1家「島語」兩個吃到飽buffet品牌，去年營收分別達20.7億元和5億元，今年上半年業績持續上揚，營收分別達10.49億元和2.47億元，較去年同期成長4.85%和5.92%，已高占漢來美食整體營收逾4成。

看好台灣吃到飽buffet市場吸「金」魅力，「島語」高雄漢神店昨晚正式營業，價位落在1490元~2090元。漢來美食董事長林淑婷表示，「島語」今、明兩年還會加速展店，12月計畫將桃園台茂海港自助餐廳升級為「島語」第三店，預計明年第一季將插旗台中漢神洲際購物中心以及台北大巨蛋，可望帶動漢來美食明年營收成長3成。

以饗食天堂吃到飽buffet崛起的饗賓集團，也加速拓展吃到飽市場版圖，旗下已有饗食天堂、旭集、饗饗、果然匯、饗A JOY及URBAN PARADISE等吃到飽品牌。

饗賓2024年合併營收105.7億元、年增23%，其中吃到飽buffet品牌營收占比逾70%，今年旗下餐飲品牌全台總店數將衝破100家，年營收達120億元，饗賓計畫明年掛牌上市。

