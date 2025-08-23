晴時多雲

旺季很不旺 運價連11跌

2025/08/23 05:30

運價連11跌。（陽明提供）運價連11跌。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌44.83點至1415.36點，週跌幅3.07%，四大主要航線全數走跌，第三季傳統旺季不旺，導致運價連11跌，其中遠東到歐洲航線每TEU（20呎櫃）跌幅最重，達8.35%。

市場人士指出，目前貨量一般，預期之前提前拉貨的終端產品逐漸消化下，不排除9月會出現因應歐美年底購物季備貨需求的小拉貨潮。由於美中關稅休戰到11月，未來川普政府的關稅政策走向，將對全球供應鏈布局、貿易流向與運價形成關鍵影響。

最新運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU為1668美元，週跌8.35%；遠東到地中海每TEU為2225美元，週跌2.36%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）1644美元，週跌6.53%；遠東到美東每FEU為2613美元，週跌3.89%。遠東到東南亞每TEU較前一週下跌8美元、至398美元，跌幅1.97%。

