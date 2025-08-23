散戶無懼對等關稅？7月證券劃撥存款創新高

7月證券劃撥存款餘額大增2635億元，來到3兆6709億元，不僅月增額創新高，餘額亦突破歷史高點。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕不甩美國對等關稅的不確定性，AI（人工智慧）題材引爆，台股4月下旬以來接連大漲，散戶信心爆棚；根據中央銀行最新公布數據，7月證券劃撥存款餘額大增2635億元，來到3兆6709億元，不僅月增額創新高，餘額亦突破歷史高點。

自然人交易比重 大幅升至51.3%

央行昨公布國內金融情況，央行官員表示，由於7月股市轉好，交易轉趨活絡，除了7月證券劃撥存款餘額與月增額同步創新高外，股市融資餘額3152億元，也比6月增加98億元。

而自然人交易比重從6月的47%上升至51.3%，寫下今年3月以來新高；因自然人（包含散戶、大戶）積極進場，外資雖然7月在集中市場買超逾2000億元，但占比由6月的36.8%下滑至34.3%，本國法人比重也同步降至14.4%。

另外，外匯存款期底餘額止步連4降，7月回升至8兆6439億元。官員指出，7月台灣出口表現仍然不錯，不過因為新台幣匯價回穩，轉換成新台幣增加，加上民間部門收回國外長期投資債票券、股權投資等，使外匯存款略有增加，但與去年同期相比仍減少7.36%。

7月外國人新台幣存款期底餘額雖略增至1916億元，但日平均數呈現下滑，與外資買超台股有關。

整體來看，7月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為1.2%及0.58%；M1B年增率上升為2.86%，主要是活期儲蓄存款年增率上升，M2年增率略降為3.42%，則是受到所得稅遞延繳納影響，稅款入庫時點異於去年所致。

累計今年1至7月M1B及M2平均年增率分別為2.63%及4.16%。

