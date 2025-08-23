週線連2黑》台幣本週重貶5.75角 淪最弱亞幣

外資熱錢持續撤退，新台幣兌美元匯率昨日續貶八分、收在30.585元，匯價連七黑，累計本週新台幣重貶5.75角或1.88％，週線連二黑、也是最弱亞幣。（示意圖，中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）主席鮑爾出席全球央行會議談話前，官員「放鷹」激勵美債、美元殖利率雙雙走高，加上外資熱錢持續撤退，新台幣兌美元匯率昨日續貶八分、收在三十．五八五元，匯價連七黑，且創逾三個半月新低，累計本週新台幣重貶五．七五角或一．八八％，週線連二黑、也是最弱亞幣。

台股昨開高走低，最終下跌一九七．六六點，三大法人同步賣超，合計賣超約一八四億元；合計四個交易日以來，外資在集中市場賣超達一○○一．五億元。

匯銀主管表示，雖然外電報導美國政府表態不會入股台積電，但外資昨依舊大砍台股，除了市場預期鮑爾在全球央行年會的最後一場公開演說，仍將維持「謹慎降息」立場外，台美關稅談判尚未明朗，不確定性仍高，以及美股高檔修正，外資趁機獲利了結亦是原因之一，後續除了觀察鮑爾談話後的金融市場反應，新台幣止貶關鍵還是要看外資何時回頭。

另一位匯銀人士認為，台幣連續七日走貶後，昨最低下探三十．六八二元，短線美元漲幅似乎已經滿足，由於新台幣已率先反應，後續就看鮑爾談話來決定方向。

根據央行統計，昨日截至下午四點，美元指數大舉反彈○．五一％，但韓元仍升值○．三一％，日圓則重貶○．六九％、新台幣貶值○．二六％、新加坡幣下跌○．二二％、人民幣小貶○．○五％。本週以來，新台幣重貶一．八八％，淪為最弱亞幣；日圓貶一．○八％、新加坡幣貶○．五二％、韓元幾乎收平、人民幣小漲○．○三％。

