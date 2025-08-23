美經濟下行風險上升 鮑爾溫和暗示降息

美國總統川普對聯準會空前施壓，以及經濟數據憂喜參半下，聯準會主席鮑爾（右2）昨在全球央行年會上發表他任內最後演說。（彭博）

全球央行年會演說

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國總統川普對聯準會空前施壓，以及經濟數據憂喜參半下，聯準會主席鮑爾昨在傑克森霍爾全球央行年會上發表他任內最後演說指出，聯準會將「謹慎行事」，當前情況「可能需要」降息。美國道瓊早盤大漲近八百點。

美股早盤大漲近八百點

鮑爾對未來可能的降息給出溫和暗示，並表示，經濟前景高度的不確定性，讓貨幣政策制定者的工作變得困難。

他在眾所矚目的演說中提到稅務、貿易與移民政策的「全面改變」，致使聯準會充分就業與穩定物價雙重目標的「風險平衡似乎正在改變」。

儘管他表示，勞動市場仍然穩健，經濟維持「韌性」，但下行風險正上升。同時，關稅也導致通膨再度升高的風險，聯準會必須避免停滯性通膨的局面發生。

鮑爾指出，聯準會目前的基準利率比去年他發表演說時整整低了一個百分點，而失業率仍在低點，相關條件「允許我們謹慎行事，同時考慮調整我們的政策立場」。

他補充，「隨著政策仍處於限制性區間，基準展望與不斷變化的風險平衡，可能需要調整我們的政策立場」。他的演說似乎表態他支持降息。

在演說前夕，川普不斷要求降息，而投資人預測聯準會將在下月會議進行今年以來首度降息。兩名聯準會理事已在七月政策會議上，基於憂心勞動市場疲軟速度恐快於預期，而主張推動降息。

鮑爾昨雖然沒有特別著墨白宮的降息要求，但他提到聯準會維持獨立性的重要性。他說：「聯邦公開市場委員會（FOMC）委員將基於他們對數據的評估，以及經濟前景與風險平衡的影響做出決定，我們絕不會偏離此方針。」

川普政府主張關稅不會引發長期通膨，因此有必要降息。對此，鮑爾認為任何結果都有可能，合理的基礎情景是關稅影響是「短暫的，亦即物價水準一次性的改變」，而這可能不足以成為維持較高利率的原因。但是，目前都言之過早。

他在演說中也提到聯準會政策架構的五年評估。這次評估與二○二○年上一次的評估出現明顯改變。當時疫情期間，聯準會轉向「彈性的平均通膨目標」機制，允許通膨略高於二％目標一段時間，結果不久美國通膨飆漲。

如今鮑爾說，「過去五年痛苦地提醒我們，高通膨帶來的困境，尤其是對那些最無力承擔更高生活必需品成本的人」，他重申對二％通膨目標的承諾。

