黃仁勳：AI工廠新產業將到來 台灣大好機會

輝達執行長黃仁勳（左）22日快閃來台一天，行程滿檔，晚間在台北市與台積電董事長暨總裁魏哲家（右）餐敘，兩人一同出面受訪，黃仁勳與魏哲家搭肩展現好交情。（中央社）

幫張忠謀補慶生

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達創辦人暨執行長黃仁勳昨日快閃台灣，除了下午接受台積電邀請赴竹科向主管群分享他的經營哲學外，接著也與台積電創辦人張忠謀共同品酒補過慶生，晚間與台積電董事長暨總裁魏哲家（見圖右，中央社）等經營團隊高階主管共進晚餐，餐後隨即離台；兩人還逗趣互稱要買輝達、台積電股票，非常高興彼此是合作夥伴。

黃、魏互稱要買對方股票

黃仁勳還預言，未來台灣將出現「AI（人工智慧）工廠」的新產業，因台灣非常擅長製造和生產，即便是AI也需要被「生產」出來，這對台灣來說是一個大好機會。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳昨午搭乘私人飛機抵台，這是他今年第三度來台；黃仁勳指出，他昨天下午赴台積電，很榮幸與他們主管聊天，他聊了台積電和輝達一起成長的過程、輝達如何重塑自我、AI發展及現在跟未來要做什麼，他再度感謝台積電，因為「沒有台積電、就沒有今天的輝達」。

黃仁勳透露，張忠謀是上個月十日生日，他當時沒辦法來台為他慶生，昨特地安排與張忠謀夫婦見面，為張忠謀補慶生，他準備一瓶張忠謀很喜歡的威士忌與全新酒杯，至於聊了什麼？他並未多說。

晚間，黃仁勳赴「三六食府」私廚餐廳與魏哲家及秦永沛、米玉傑、侯永清、黃仁昭等台積電高階主管共進晚餐，黃仁勳與魏哲家還走出門口，發放炒麵與甜點給現場等候媒體、民眾。

魏哲家稱讚黃仁勳是很優秀的客戶，還特地去台積電演講分享如何經營公司；黃仁勳則感謝台積電領導者的辛勤工作，台積電很出色，幫助生產Blackwell提升輝達成功，兩人還逗趣互稱要買輝達、台積電股票，非常高興彼此是合作夥伴。

黃仁勳透露，他過年期間還會來台，目前輝達在台員工越來越多，台灣辦公室成長很快，他希望能在士林有個總部；他透過媒體喊話，「希望你們鼓勵市政府，讓輝達蓋總部」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法