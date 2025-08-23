晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

黃仁勳：AI工廠新產業將到來 台灣大好機會

2025/08/23 05:30

輝達執行長黃仁勳（左）22日快閃來台一天，行程滿檔，晚間在台北市與台積電董事長暨總裁魏哲家（右）餐敘，兩人一同出面受訪，黃仁勳與魏哲家搭肩展現好交情。（中央社）輝達執行長黃仁勳（左）22日快閃來台一天，行程滿檔，晚間在台北市與台積電董事長暨總裁魏哲家（右）餐敘，兩人一同出面受訪，黃仁勳與魏哲家搭肩展現好交情。（中央社）

幫張忠謀補慶生

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達創辦人暨執行長黃仁勳昨日快閃台灣，除了下午接受台積電邀請赴竹科向主管群分享他的經營哲學外，接著也與台積電創辦人張忠謀共同品酒補過慶生，晚間與台積電董事長暨總裁魏哲家（見圖右，中央社）等經營團隊高階主管共進晚餐，餐後隨即離台；兩人還逗趣互稱要買輝達、台積電股票，非常高興彼此是合作夥伴。

黃、魏互稱要買對方股票

黃仁勳還預言，未來台灣將出現「AI（人工智慧）工廠」的新產業，因台灣非常擅長製造和生產，即便是AI也需要被「生產」出來，這對台灣來說是一個大好機會。

黃仁勳昨午搭乘私人飛機抵台，這是他今年第三度來台；黃仁勳指出，他昨天下午赴台積電，很榮幸與他們主管聊天，他聊了台積電和輝達一起成長的過程、輝達如何重塑自我、AI發展及現在跟未來要做什麼，他再度感謝台積電，因為「沒有台積電、就沒有今天的輝達」。

黃仁勳透露，張忠謀是上個月十日生日，他當時沒辦法來台為他慶生，昨特地安排與張忠謀夫婦見面，為張忠謀補慶生，他準備一瓶張忠謀很喜歡的威士忌與全新酒杯，至於聊了什麼？他並未多說。

晚間，黃仁勳赴「三六食府」私廚餐廳與魏哲家及秦永沛、米玉傑、侯永清、黃仁昭等台積電高階主管共進晚餐，黃仁勳與魏哲家還走出門口，發放炒麵與甜點給現場等候媒體、民眾。

魏哲家稱讚黃仁勳是很優秀的客戶，還特地去台積電演講分享如何經營公司；黃仁勳則感謝台積電領導者的辛勤工作，台積電很出色，幫助生產Blackwell提升輝達成功，兩人還逗趣互稱要買輝達、台積電股票，非常高興彼此是合作夥伴。

黃仁勳透露，他過年期間還會來台，目前輝達在台員工越來越多，台灣辦公室成長很快，他希望能在士林有個總部；他透過媒體喊話，「希望你們鼓勵市政府，讓輝達蓋總部」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財