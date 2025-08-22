財經青紅燈》台玻越虧越妖

台玻連續6季虧損，卻是「越虧越妖」，直到「董娘」申讓股票後，漲勢才急煞。（資料照）

台灣第一家玻璃廠、成立超過一甲子的台玻，1973年就在台股掛牌，近來竟被稱為「妖股」；而陷入西進虧損泥淖的台玻，已是連續6季虧損，卻是「越虧越妖」。

台玻海外投資幾乎只押注中國，可說是「成也西進、敗也西進」的代表。根據最新半年報，台玻上半年認列轉投資中國子公司虧損合計逾10億元，較去年同期認虧2.7億元，大增數倍，全年恐怕會打破去年西進認虧紀錄，而「金雞母變拖油瓶」，也拖累台玻連續6季虧損。

請繼續往下閱讀...

從歷史股價波動來看，台玻前2波大漲都是西進題材，以2021年獲利創高為例，當時受惠中國玻璃供給緊縮，平板玻璃價格大幅上漲，當年認列西進獲利破百億元；而同一年也是台塑三寶中國獲利最亮眼的一年，認列獲利年增快4倍。

但台玻這次飆漲題材從西進轉變成AI；大漲力道來自低介電（Low DK）與低膨脹係數（Low CTE）玻纖布，在AI伺服器推升相關PCB需求，台玻的電子級玻纖布可望間接受惠，也算是列入泛輝達概念股的一員。

正因前陣子股價節節走高，8月15日還罕見遭證交所列為注意股、又被列入處置股票，直到「董娘」申讓股票後，漲勢才急煞；一如過去的國巨、廣達與美食-KY等，看來唯有董娘出手，才能讓過熱的行情快速冷靜。（高嘉和）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法