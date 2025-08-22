晴時多雲

盤勢分析》短線修正換手 靜待輝達財報

2025/08/22 05:30

台股在經歷前天恐慌殺盤重挫後，昨日反彈量縮，加權指數終場上漲336.69點。 （中央社）台股在經歷前天恐慌殺盤重挫後，昨日反彈量縮，加權指數終場上漲336.69點。 （中央社）

美國AI相關科技股震盪激烈，台股在經歷前天恐慌殺盤重挫後，昨日台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）股價回神，PCB族群止穩反彈，機器人、無人機、矽光子、BBU（備援電池模組）、智慧眼鏡相關個股全面強攻，台股一路走揚，順利攻克月線，但反彈量縮，加權指數終場上漲336.69點，收在23962.13點，成交量約4168億元。

三大法人昨合計賣超約61億元，其中外資賣超101億元、投信買超15.9億元、自營商買超24億元；外資台指期淨空單昨大減4756張，累積外資台指期淨空單降至3萬387口。

啟發投顧副總容逸燊分析，台股昨反彈336點，但呈現量縮，前天大跌起點24300點之上形成壓力，權值股及AI大型股等待輝達財報公布，盤面多頭由中小型股帶動，若月底前可守住前日低點，本波修正支撐可看23300~23400點，未來可注意PCB族群進入休息，資金開始轉進AI眼鏡、矽光子、BBU等中小型股。

國票證券指出，台股短線急跌857點，不過當前並未出現重大利空消息，研判短線修正後換手機率較大，加上觀察過往台股短線出量急跌之後，後續皆有一波漲勢，因此當前聚焦具基本面強勁個股，待股價止穩後，再逢低布局。

由於當前盤面先殺強勢股，所以PCB相關族群短線宜入袋為安，Nvidia新GPU功耗大幅攀升，為降低電費和散熱成本，因此未來採高壓直流資料中心將成為主流，相關BBU合作夥伴有望因而受惠，近期可留意布局機會。（記者卓怡君）

