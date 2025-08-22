熱門股》外資連10買 群創強彈

群創日前在法說會上，董事長洪進揚釋出FOPLP開始出貨訊息。（資料照，記者陳梅英攝）

面板廠群創（3481）布局半導體先進封裝技術FOPLP效益逐漸發酵，第二季已通過客戶認證並開始出貨，加上電視面板報價初聞止跌聲，面板族群近期股價展開落後補漲，群創一馬當先，昨收13.4元、漲幅6.35%，順利站上半年線，成交量達17.5萬張；在籌碼面上，外資連續10個交易日買超，累計買超17.1萬張。

群創日前在法說會上，董事長洪進揚釋出FOPLP開始出貨訊息，他表示，群創在FOPLP技術上先從門檻較低的Chip-First切入，第二季每月已有數百萬顆出貨，挹注營收上億元，隨著客戶需求放量，年底可望提升至每月千萬顆的規模。

群創7月營收192.65億元，創15個月新高，月增4%、年增9.13%，隨面板報價止穩、FOPLP放量出貨，加上新台幣緩步走貶，法人預期群創下半年營運有望優於上半年。（記者陳梅英）

