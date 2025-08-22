晴時多雲

中國信託推uniopen聯名卡 消費回饋最高11%

2025/08/22 05:30

統一企業集團董事長羅智先（右2）、美麗事業董事長高秀玲（右1）及中信銀行董事長陳佳文（左2）、總經理楊銘祥（左1）共同出席「中國信託uniopen聯名卡」上市記者會。（中信銀行提供）統一企業集團董事長羅智先（右2）、美麗事業董事長高秀玲（右1）及中信銀行董事長陳佳文（左2）、總經理楊銘祥（左1）共同出席「中國信託uniopen聯名卡」上市記者會。（中信銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕中國信託商業銀行積極拓展場景金融經營，21日宣布攜手統一企業集團，隆重推出「中國信託uniopen聯名卡」，雙強結盟跨品牌聯手，以「服務共營、場景串聯」策略，整合統一企業集團旗下30個品牌場域，結合支付、數位與生活場景，打造全台最大零售金融生態圈。

即日起至今年12月31日止，持「中國信託uniopen聯名卡」於統一企業集團旗下品牌消費，最高可享11% OPENPOINT回饋，還享有指定品牌卡友日買一送一優惠及數位金融服務禮遇。

中信銀行董事長陳佳文表示，中國信託與統一企業集團合作深厚，自2001年第一台中信銀行ATM進駐統一超商，便開啟生活結合金融的契機，「中國信託uniopen聯名卡」因應消費者需求而生，藉由跨場域品牌聯手策略，更可深化場景金融與會員經營，亦代表中國信託以客戶為中心，提供無時不在、無所不在且最有溫度金融服務的承諾。

「中國信託uniopen聯名卡」訴求「一卡陪伴你生活每一天」，使用場域涵蓋統一企業集團旗下30個品牌、近一萬個據點，橫跨日常食衣住行娛樂等生活場景。

即日起至今年12月31日止，持「中國信託uniopen聯名卡」於統一企業集團旗下品牌消費，除了可享OPENPOINT3%回饋，更創新導入「品牌數加乘回饋」機制，每增加一個集團品牌消費，當月指定消費加碼回饋1%OPENPOINT；舉例來說，登入中國信託行動銀行APP（簡稱「中信銀行APP」）領取優惠券後，當月只要於兩個集團品牌消費，該月指定消費每筆皆可獲得4%回饋，最高回饋上限可達7%。

另家樂福錢包綁定「中國信託uniopen聯名卡」，單筆消費滿額再加碼回饋4%現金折價券；因應海外旅遊需求，卡友於指定國家消費則最高可享OPENPOINT11%回饋。

