晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

企併法修法降關稅衝擊 工具機業拚強強聯手

2025/08/22 05:30

政院昨通過經濟部、國發會、財政部等共同擬具的「企業併購法修正草案」，修法聚焦在股份轉換成立產業控股公司時增訂租稅措施，幫助工具機等傳產業者，力抗美國關稅風暴。圖為台灣工具機公會成員，左起為工具機公會創會理事長楊德華、名譽理事長許文憲、現任理事長陳伯佳、名譽理事長嚴瑞雄、常務理事嚴璐。（資料照）政院昨通過經濟部、國發會、財政部等共同擬具的「企業併購法修正草案」，修法聚焦在股份轉換成立產業控股公司時增訂租稅措施，幫助工具機等傳產業者，力抗美國關稅風暴。圖為台灣工具機公會成員，左起為工具機公會創會理事長楊德華、名譽理事長許文憲、現任理事長陳伯佳、名譽理事長嚴瑞雄、常務理事嚴璐。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕工具機產業籠罩美國關稅危機，行政院昨通過經濟部、國發會、財政部等共同擬具的「企業併購法修正草案」，修法聚焦在股份轉換成立產業控股公司時增訂租稅措施；工具機業者表示，目前大環境景氣不佳，且台灣工具機同質性高，若能由藉此強強聯手，也是很好的契機。

企業併購法第四十四條之二、第五十二條之一與第五十四條修正草案，要解決現行企業如透過股份轉換籌組產業控股公司，股東面臨證券交易所得須計入基本稅額，形成無實質現金收入，卻需繳稅情況。

這次企併法增訂股份轉換租稅措施，當公司依企併法二十九條，被他公司收購為其百分之百持股的子公司時，且收購公司已經國發會認定為「產業控股公司」，股東在取得新公司股份為對價時，證券交易所得可在「實際轉讓時」再行申報核課，亦即可延緩課稅，另「明定通報義務」，產業控股公司依規定檢具股東文件，向稅捐稽徵機關申請，以確保稅收權益。

業者：樂見修法 調整體質好時機

工具機界指出，籌組控股公司議題業界已討論一陣子，好壞意見都有，樂見政府修法提供誘因，至少會是一個契機，尤其現在大環境景氣因美國關稅衝擊，很多中小型廠商的二代、三代都不太想接手，此時是調整體質的好時機點。

但業者也說，台灣的工具機廠體質相近，若要籌組控股公司，最上位的控股母公司需有經營小組、配套完整才能指揮子公司，且各家文化也需要磨合。

國發會拚5年15家產業控股公司

業者表示，目前國內工具機大咖也有攜手合作案例，例如東台五月剛宣布取得永進一成股權，百德也與東台在歐洲通路合作等，要先交往、試水溫後才知道能否修成正果。

國發會後續將會同財政部訂定相關辦法，規範產業控股公司的規模、型態與營運範圍，並明確規定收購公司、被收購公司及股東須符合之要件，相關子法將與租稅措施同步上路，日期由行政院另行公告；國發會預計五年內帶動至少一定規模的十五家產業控股公司成立。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財