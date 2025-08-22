企併法修法降關稅衝擊 工具機業拚強強聯手

政院昨通過經濟部、國發會、財政部等共同擬具的「企業併購法修正草案」，修法聚焦在股份轉換成立產業控股公司時增訂租稅措施，幫助工具機等傳產業者，力抗美國關稅風暴。圖為台灣工具機公會成員，左起為工具機公會創會理事長楊德華、名譽理事長許文憲、現任理事長陳伯佳、名譽理事長嚴瑞雄、常務理事嚴璐。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕工具機產業籠罩美國關稅危機，行政院昨通過經濟部、國發會、財政部等共同擬具的「企業併購法修正草案」，修法聚焦在股份轉換成立產業控股公司時增訂租稅措施；工具機業者表示，目前大環境景氣不佳，且台灣工具機同質性高，若能由藉此強強聯手，也是很好的契機。

企業併購法第四十四條之二、第五十二條之一與第五十四條修正草案，要解決現行企業如透過股份轉換籌組產業控股公司，股東面臨證券交易所得須計入基本稅額，形成無實質現金收入，卻需繳稅情況。

這次企併法增訂股份轉換租稅措施，當公司依企併法二十九條，被他公司收購為其百分之百持股的子公司時，且收購公司已經國發會認定為「產業控股公司」，股東在取得新公司股份為對價時，證券交易所得可在「實際轉讓時」再行申報核課，亦即可延緩課稅，另「明定通報義務」，產業控股公司依規定檢具股東文件，向稅捐稽徵機關申請，以確保稅收權益。

業者：樂見修法 調整體質好時機

工具機界指出，籌組控股公司議題業界已討論一陣子，好壞意見都有，樂見政府修法提供誘因，至少會是一個契機，尤其現在大環境景氣因美國關稅衝擊，很多中小型廠商的二代、三代都不太想接手，此時是調整體質的好時機點。

但業者也說，台灣的工具機廠體質相近，若要籌組控股公司，最上位的控股母公司需有經營小組、配套完整才能指揮子公司，且各家文化也需要磨合。

國發會拚5年15家產業控股公司

業者表示，目前國內工具機大咖也有攜手合作案例，例如東台五月剛宣布取得永進一成股權，百德也與東台在歐洲通路合作等，要先交往、試水溫後才知道能否修成正果。

國發會後續將會同財政部訂定相關辦法，規範產業控股公司的規模、型態與營運範圍，並明確規定收購公司、被收購公司及股東須符合之要件，相關子法將與租稅措施同步上路，日期由行政院另行公告；國發會預計五年內帶動至少一定規模的十五家產業控股公司成立。

