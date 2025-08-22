熱錢撤退？台幣重貶 摜破30.5元關卡

外資熱錢大撤退，使新台幣兌美元匯率跌勢加劇，，昨午後一舉貶破30.5元關卡，最後收在30.505元，匯價連六黑。（示意圖，中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股昨日反彈，大漲逾三○○點，外資卻持續調節台股，繼前一日賣超逾六○○億元後，昨日再砍上百億元，外資熱錢大撤退，使新台幣兌美元匯率跌勢加劇，昨午後一舉貶破三十．五元關卡，最後收在三十．五○五元、重貶一．九七元，匯價連六黑，並爆出二十七．七三億美元近期大量。

匯價連6黑 創近3個月新低

市場陸續消化美國政府擬入股台積電訊息，台積電股價回神反彈，帶動台股昨日上漲三三六．六九點，收在二三九六二．一三點，三大法人合計賣超六十一．○二億元，其中外資續賣超一○一億元。

請繼續往下閱讀...

外資熱錢大舉匯出，出口商賣單越掛越高，新台幣匯價從開盤後一路走低，盤中最低下探至三十．五一八元，創近三個半月新低。新台幣從上週以來已經連續六個交易日收貶，累計共貶值五．四五角、貶幅一．七八％。

匯銀主管指出，傑克森霍爾央行年會將於週五登場，市場靜待聯準會主席鮑爾談話；近期市場對AI題材存有泡沫疑慮，美科技股大幅修正，加上台美關稅談判仍未明朗，外資持股水位高，逢高獲利了結並匯出資金，使新台幣跌勢加劇。

根據央行統計，截至昨下午四點，美元指數小跌○．○一％，韓元、人民幣與日圓分別小幅升值○．○五％、○．○三％、○．○二％，新加坡幣微貶○．○九％，新台幣重貶○．六五％，連兩日淪為最弱亞幣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法