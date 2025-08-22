貨物稅減徵延展至2030年 汽機車舊換新最多省10萬

民進黨立委鍾佳濱提案修正「貨物稅條例第十二條之五」，汽機車減徵貨物稅「汰舊換新」優惠延長至2030年底，預計下週五立法院會就會三讀通過。（資料照）

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院財政委員會昨協商「貨物稅條例第十二條之五」修正草案，朝野立委達成共識，除了將汽機車減徵貨物稅「汰舊換新」優惠延長至二○三○年十二月卅一日止，新購汽機車也有減徵優惠，排氣量二○○○西西以下小客車最多可減徵十萬元，排氣量一五○西西以下機車最多可減徵六千元，該修正草案預計下週五立法院會就會三讀通過。

150西西以下機車 最多減徵6千元

汽機車貨物稅汰舊換新減徵優惠，原於明年一月七日到期，由於年底將屆，立法院朝野立委提案延長優惠期限。原立法以節能減碳為目的，鼓勵車主汰舊換新，但在車輛公會建議下，昨朝野協商同意，不只汰舊換新可獲減徵貨物稅優惠，購置新車也可適用。

財政委員會立委賴士葆昨主持貨物稅條例朝野協商。朝野共識決定，新購排氣量二○○○西西以下小客車並完成新領牌照登記者，每輛減徵五萬元，加上既有的汰舊換新減徵貨物稅五萬元，等於最多可減徵十萬元。

在機車方面，新購排氣量一五○西西機車並完成新領牌照登記者，可減徵貨物稅每輛二○○○元，加上既有的汰舊換新減徵四○○○元，等於最多可減徵六○○○元。

提案修法的民進黨立委鍾佳濱表示，這次修法除了鼓勵購買小排氣量汽機車顧及環保，更重要的是讓首購族也可享受到減徵優惠。他說，過往的汰舊換新方案僅嘉惠到既有汽機車持有者，許多剛出社會的青年卻無法受益，這次修法將新購減徵鎖定在小排氣量的汽機車，也是考量青年朋友的使用需求，照顧首次購買代步工具的族群。

