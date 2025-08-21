台積不缺錢 業界：沒補助也綽綽有餘

美國政府釋出擬將「晶片法案」補助轉換成投資入股；台積電昨拒絕對此議題回應，僅說不回答假設性議題。（資料照）

台積不回答假設性議題

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國政府釋出擬對英特爾的補助轉換成投資入股後，又稱將擴大至接受《晶片與科學法案》補助的半導體公司，即台積電、三星與美光等也適用，藉此強化美國在晶片產業的戰略主導權與投資回報。台積電昨拒絕對此議題回應，僅說不回答假設性議題。

國內半導體業界認為，相較英特爾、三星，台積電可說資金充裕，帳上現金及約當現金高達新台幣二．三六兆元，根本無需增資建廠，就算不拿美國補助也綽綽有餘；美國若硬逼以補助轉換投資入股，相信台積電會以顧及股東權益為優先，董事會也會嚴格把關。

請繼續往下閱讀...

業界人士指出，台積電在前任董事長劉德音拍板決策下，於五年前決定赴美國亞利桑那州投資設廠，當時美國還沒有晶片法案，可見赴美投資並非衝著補助誘因而去。此外，台積電年年大賺錢，相較英特爾、三星呈現虧損，台積電不拿美國政府補助、也能自行投資建廠，一如董事長暨總裁魏哲家一再強調，台積電赴美投資設廠的前提就是希望「公平待遇」，就算沒有補助也不怕。

業界人士認為，川普政府對補助半導體公司擬改以投資入股取代，理應不能直接依據《晶片與科學法案》來擴大解釋，必須另有法源依據，後續才能落實執行；至於接受補助公司願不願意給予美國政府投資入股，要看每家公司而定。

因台積電到今年第二季末，現金及約當現金高達新台幣二．三六兆元，僅單季營運現金流入約新台幣五千億元，根本無需私募增資引進新股東，即使不拿六十六億美元的晶片法案補助款，也可以自有資金投資。

業界直言，台積電熊本廠、德國廠皆與策略合作夥伴合資，美國亞利桑那廠則是獨資，所謂補助轉換股權，是「僅」限於投資入股亞利桑那子公司、還是整個台積電，一如晶片關稅，美方目前「還是」僅有方向、沒有細節。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法