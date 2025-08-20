王光祥轉任會長 三立張榮華接大同董座

三立電視董事長張榮華（左）接任大同董座，現任董事長王光祥（右）轉任會長。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）昨日公告，三立電視董事長張榮華接任董事長，現任董事長王光祥在昨日辭任，不過未來仍將擔任大同董事、並升任會長（總裁），新人事案今日（20日）生效。

王光祥自2021年起擔任大同董事長，在營運面上，大同去年在芙蓉大樓等資產活化案挹注下，彌平特別盈餘公積虧損，並暌違23年發放股利。大同昨日指出，此為王光祥任內的重大里程碑，在轉任會長後，王光祥仍會以會長之姿為公司、股東貢獻心力。

請繼續往下閱讀...

近年大同持續耕耘重電與能源事業，主要多耕耘台電專案。有趣的是，近年來三立集團也持續布局綠能、文創多元產業。在綠能產業方面，除早已是三地開發旗下北基（8927）與三地能源（6946）的大股東外，今年3月儲能系統天宇（8171）的私募應募人為盧米埃電影，正是三立集團2005年成立的電影公司。

張榮華砸52億入股大同

此外，上櫃遊戲商地心引力6月30日召開股東會，7月1日隨即公告總經理由三立新聞節目主持人陳斐娟接任，市場也傳出是由張榮華、寶佳高層黃劍輝攜手入主；不過，兩人都表示僅純屬個人投資。

大同在7月底重訊公告三立集團砸下52億元購入王光祥手中持股，張榮華成為新董事，入主大同成為新任董座。對此大同指出，張榮華是在大股東、全體董事的支持下進入董事會，期望借助其治理三立集團的經驗，與王光祥攜手擦亮大同的百年招牌，扮演領航者，同時穩固經營權。

大同也指出，張榮華對內將提升經營績效，對外則要積極擴展海內外版圖，延續對股東配息的承諾。不過，因大同被工程會停權，2027年起就無法承接台電專案，重挫其重電事業，因此今年至2027年前能否順利拓展海外市場與國內民營企業相關商機，將是張榮華上任後的重要挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法