晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

王光祥轉任會長 三立張榮華接大同董座

2025/08/20 05:30

三立電視董事長張榮華（左）接任大同董座，現任董事長王光祥（右）轉任會長。（業者提供）三立電視董事長張榮華（左）接任大同董座，現任董事長王光祥（右）轉任會長。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）昨日公告，三立電視董事長張榮華接任董事長，現任董事長王光祥在昨日辭任，不過未來仍將擔任大同董事、並升任會長（總裁），新人事案今日（20日）生效。

王光祥自2021年起擔任大同董事長，在營運面上，大同去年在芙蓉大樓等資產活化案挹注下，彌平特別盈餘公積虧損，並暌違23年發放股利。大同昨日指出，此為王光祥任內的重大里程碑，在轉任會長後，王光祥仍會以會長之姿為公司、股東貢獻心力。

近年大同持續耕耘重電與能源事業，主要多耕耘台電專案。有趣的是，近年來三立集團也持續布局綠能、文創多元產業。在綠能產業方面，除早已是三地開發旗下北基（8927）與三地能源（6946）的大股東外，今年3月儲能系統天宇（8171）的私募應募人為盧米埃電影，正是三立集團2005年成立的電影公司。

張榮華砸52億入股大同

此外，上櫃遊戲商地心引力6月30日召開股東會，7月1日隨即公告總經理由三立新聞節目主持人陳斐娟接任，市場也傳出是由張榮華、寶佳高層黃劍輝攜手入主；不過，兩人都表示僅純屬個人投資。

大同在7月底重訊公告三立集團砸下52億元購入王光祥手中持股，張榮華成為新董事，入主大同成為新任董座。對此大同指出，張榮華是在大股東、全體董事的支持下進入董事會，期望借助其治理三立集團的經驗，與王光祥攜手擦亮大同的百年招牌，扮演領航者，同時穩固經營權。

大同也指出，張榮華對內將提升經營績效，對外則要積極擴展海內外版圖，延續對股東配息的承諾。不過，因大同被工程會停權，2027年起就無法承接台電專案，重挫其重電事業，因此今年至2027年前能否順利拓展海外市場與國內民營企業相關商機，將是張榮華上任後的重要挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財