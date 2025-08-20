晴時多雲

軟銀討好川普 英特爾最缺大客戶

2025/08/20 05:30

日本軟銀集團宣布入股英特爾，分析師多認為，英特爾最缺的是技術與客戶。（路透）日本軟銀集團宣布入股英特爾，分析師多認為，英特爾最缺的是技術與客戶。（路透）

〔記者高嘉和／綜合報導〕日本軟銀集團宣布入股英特爾，分析師多認為，英特爾最缺的不是「富爸爸」、而是技術與客戶；台灣半導體業者更直言，早在去年軟銀就傳出找上英特爾討論合作生產AI（人工智慧）晶片，但最後因英特爾無法滿足技術與量產速度而作罷，軟銀這次宣布入股最主要目的應該只是「討好」川普。

雖然川普政府搶救英特爾動作頻頻，但聯博集團分析師Stacy Rasgon指出，英特爾光靠資金不足以打造先進晶圓廠，更關鍵的是技術，而這正是台積電的強項；瑞穗證券分析師Jordan Klein也認為，川普的盤算可能是想逼迫輝達、超微等IC設計商，將最先進晶圓代工訂單轉單給英特爾，但英特爾的先進製程仍遠落後台積電，其最缺的不是資金、而是自家美系大客戶的信任。

英特爾去年股價暴跌六成，創上市逾半世紀以來最差表現，儘管今年已反彈十八％，但其晶圓代工事業仍需大量資金與協助，且尚未獲得重要客戶。

市場多認為，軟銀策略性注資與美國政府成為潛在投資人，都顯示川普對於英特爾作為美國復興半導體產業核心地位的支持，但就算英特爾多了這兩大金主，仍難以克服技術落後、客戶拓展等問題，更別說是重新奪回科技領導者地位。

國內半導體業界也直言，軟銀集團近年來積極投資AI公司，不只高價買回過去低價賣掉的輝達股票，去年外媒也爆出軟銀為了爭食AI大餅，找上英特爾討論生產AI晶片，但這項結盟計畫在去年英特爾宣布大裁員前就已破局，主因就是英特爾無法滿足軟銀對AI晶片產量與速度的要求。

