英特爾多個富爸爸 軟銀砸600億入股

2025/08/20 05:30

日本軟銀集團十八日宣布斥資二十億美元入股英特爾，預計將持有英特爾約二％股權，成為其第六大股東。（路透）日本軟銀集團十八日宣布斥資二十億美元入股英特爾，預計將持有英特爾約二％股權，成為其第六大股東。（路透）

將持有2％英特爾股權 成為第6大股東

〔記者高嘉和／綜合報導〕為了搶救近年來深陷經營困境的英特爾，近來除傳出川普政府正討論以晶片法案部分或全部補助款轉換持股方式，取得英特爾十％股權外，日本軟銀集團十八日宣布斥資二十億美元（約新台幣六○○億元）入股英特爾，向川普政府表態力挺其半導體回歸美國製造的目標。

軟銀集團宣布，將以每股二十三美元買進約二十億美元的英特爾普通股，預計將持有英特爾約二％股權，成為其第六大股東。軟銀執行長孫正義聲明表示，此舉是為了「深化對美國晶片創新的承諾」，並堅信英特爾將扮演關鍵角色，因為英特爾在過去五十多年來一直是值得信賴的創新領導者；英特爾執行長陳立武則強調，雙方將共同推動美國科技與製造業的領導地位。

軟銀這項投資被視為對英特爾的「信心投票」，尤其在英特爾還未真正從人工智慧（AI）熱潮中獲益，且先前投入巨資建立的晶圓代工業務也未尋得重要客戶，軟銀寒冬送暖、顯得意義重大。

軟銀近年來積極擴大在美國的業務版圖，包括近期收購鴻海集團位於俄亥俄州的電動車工廠，並與OpenAI、甲骨文公司合作建立「星際之門」資料中心專案，宣示其對美國科技產業的長期承諾。

美政府另計畫入股英特爾

市場也傳出川普政府計畫透過補助方式取得英特爾股權。彭博引述消息人士報導，這項投資案可能透過將《晶片與科學法案》（CHIPS Act）所提供的部分或全部補助款轉換成股權，而英特爾是該法案的最大受益者，預計可獲得合計八十至一○九億美元的補助款；根據英特爾目前市值約一○○○億美元估算，十％股權約為一○五億美元，這將使美國政府成為英特爾最大的股東之一。

