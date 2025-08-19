晴時多雲

央行：總量管制鬆綁要看兩指標

2025/08/19 05:30

央行澄清，從未有過「限貸令」，總量管制是國銀依自身資產規模與經營狀況自行調整不動產放款比重，每家銀行不同，無一致標準。（資料照）央行澄清，從未有過「限貸令」，總量管制是國銀依自身資產規模與經營狀況自行調整不動產放款比重，每家銀行不同，無一致標準。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕對於外界呼籲鬆綁房市管制一事，央行表示，每次理監事會議皆會針對選擇性信用管制措施進行滾動檢討，但總量管制措施實施期間是去年九月至今年底，年底是否鬆綁要看不動產集中度有無改善以及房市是否朝健全方向發展。央行澄清，從未有過「限貸令」，總量管制是國銀依自身資產規模與經營狀況自行調整不動產放款比重，每家銀行不同，無一致標準。

央行表示，過去利率低、銀行資金充裕，對客戶來者不拒，導致資金過度集中房地產，恐致泡沫。當前措施是健全房地產市場方案的一環，房市正處調整期，漸回歸正常；雖有一、二個建商出現財務危機，但主要是財務操作槓桿高，屬於個案。央行曾在非正式會議中建議內政部考量對建商進行管理，比如資本額與建案金額要符合比例原則，不要將財務槓桿開太高。

另，央行也提醒民眾不要輕信建商銷售預售屋時承諾的貸款成數，據悉，內政部也考慮研擬定型化契約，若遇到政策變化等不可咎責情事，可解約或免繳違約金。

近期偶有傳出因央行總量管制，有銀行挑客戶放貸。央行強調，應優先提供無自用住宅民眾購屋，且不應影響都更、危老重建、社會住宅等配合政策用途等所需資金。公股銀行表示，銀行放款皆依相關法規與授信五C、五P原則，核實認定辦理，好的客戶人人搶，不會無端拒絕。

