限貸令衝擊分戶貸款 業者憂遭波及 資金斷鏈

業者直指，央行此波限貸令，不論是建商的分戶貸款，還是首購、換屋等族群的一般房貸，全部都遭到波及。（記者徐義平攝）

已購戶「溯及既往」遭管制 影響房貸成數恐釀違約

〔記者徐義平／台北報導〕中央銀行「限貸令」重擊房市買氣，不論是第七波信用管制中第二戶房貸成數降至五成、豪宅降至三成，抑或是房貸總量管制，都深深影響已購客戶，甚至直接影響新案交屋的分戶貸款，已購戶不是因貸款成數不足出現資金缺口，就是申請不到房貸，即便申請到了，也要接受較高利率。

不動產開發公會全聯會秘書長于俊明指出，這波央行房貸管制是直接打買方，尤其去年九月第七波上路，但在此之前買進預售屋的民眾是在上路後才交屋，卻受到管制，形同「溯及既往」；而已購戶申請不到房貸，建商跟著受害，尤其新建案的分戶貸款卡關。

請繼續往下閱讀...

于俊明指出，民眾買預售屋從簽約到交屋需二至三年，簽約時沒有信用管制措施，預期房貸成數七成，期間只要央行無預警縮減房貸成數，就會造成已購民眾資金缺口，而建商完工前頂多收到二十五％至三十％購屋款，一旦分戶貸款卡關，已購戶因無法補足房貸缺口而違約，建商也會受到波及，更可能引發連鎖效應，導致其餘在建新案資金斷鏈。

以中部某建案為例，其實已接近完工，卻碰上信用管制造成分戶貸款出現缺口，也讓其他建案資金斷鏈。于俊明認為，此管制措施已影響營建業經營穩定，甚至造成經營上很大壓力。

各銀行各有放貸標準 民眾無所適從

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，目前購屋民眾申請不到房貸的情形比想像中嚴重，尤其各銀行都有自己的放貸標準，甚至有的不收換屋切結書，抑或豪宅不放貸，導致民眾無所適從。

另，不少銀行採房產鑑價取其高、放款取其低的策略，導致買方購屋資金缺口擴大。何世昌舉例，大台北以外縣市豪宅限貸門檻是總價四千萬元，三年前買的預售屋因歷經一波房價上漲，結果銀行鑑價超過四千萬元，只願放貸三成，照理說應是一二○○萬元，但銀行卻以當初購屋總價三成計算，若當時為三千萬元，最終只願放貸九○○萬元；而央行未管制前，假設可貸七成，推估放貸金額為二一○○萬元，如今只有九○○萬元，其中一二○○萬元的缺口，民眾如何在短期內補上？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法