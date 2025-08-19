24檔千金股助創新高 台股今年市值增近5兆

台股昨盤中一度來到24515.65點，收盤則是24482.52點，創下歷史新高。（記者陳逸寬攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕在PCB、散熱、機器人、CPO（矽光子）概念股整體漲勢整齊，且傳產指數價量齊揚穩健墊高下，台股昨（18）日改寫歷史新高點，盤中一度來到2萬4515.65點，終場上漲148.04點、收在2萬4482.52點，成交量約4578億元，集中市場市值也逼近78.9兆元，同步寫下新高。

統計今年以來加權指數已上漲1447.42點，漲幅6.28%，市值增加近5兆元，昨日收盤共有24檔千金股，展現前所未有的榮景。

在三大法人動向部分，外資昨買超44.78億元、投信買超18.75億元、自營商買超0.08億元，合計買超約63.6億元；外資台指期淨空單昨大減4581口，累積外資期貨淨空單降至3萬口以下，剩2萬9626口。

量能不到5日均量 高檔盤整格局

保德信市值動能50ETF經理人張芷菱表示，雖然從技術指標來看，市場已進入相對高檔，但多方一波推一波，透過籌碼換手維持高檔不墜，台股多頭仍占上風，目前須留意川普上週五喊出半導體晶片關稅最高可能300%，並傳出川普政府擬入股英特爾等雜音，預估短線台股震盪盤堅機率仍較高。

台指期明結算 防追漲殺跌

元大投顧也分析，雖大盤創歷史新高，但量能未能擴增至5日均量水準，加上觀察外資近期布局，買賣超見連貫性，顯示法人謹慎追價、指數高檔調節賣壓也不大，預料台股短線將轉為高檔盤整格局；值得注意的是，由於本週三（20日）為台指期結算，加權指數進入8月融資餘額明顯攀升，投資人需留意台指期結算前，大盤波動率擴張，操作上勿追漲殺跌。

