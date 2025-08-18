晴時多雲

美中外弛內張 美智庫︰中運氣會用盡

2025/08/18 05:30

川普最早四月就暗示希望與習近平直接溝通。（美聯社資料照）川普最早四月就暗示希望與習近平直接溝通。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國專家甘思德（Scott Kennedy）指出，儘管目前美中看似從針鋒相對的關稅大戰偃旗息鼓，但在經濟、台灣等議題上的根本差異，使雙方的友好不太可能持續太久，一旦「北京運氣用光」，美國總統川普又將變臉採取強硬姿態。

甘思德在《時代》（Time）雜誌發表「為何美國與中國一團和睦」的文章指出，川普上任最初幾週便對中國課徵二十％關稅，之後一度稱將課一四五％對等關稅；但近四個月，川普兩度延長九十天的關稅休兵，也未關閉美國境內的TikTok，同時允許輝達與超微銷售中國先進晶片。

有三個理由讓川普態度大轉彎，首先，雙方都握有抑制對方激進行動的武器，有別於屈服川普壓力的國家，北京採取反擊，提高關稅並限制稀土出口。北京認為已掌握讓「川普總是龜縮」（TACO）的最佳配方。

其次，川習都希望強化國內經濟信心。持續的產能過剩與價格戰使「內捲」成為中國的年度措辭；至於美國，各地選民皆對失去出口市場、通膨、預算赤字與衰退表達憂心。

第三，川習希望會面。川普最早四月就暗示希望與習近平直接溝通，而習希望避免重蹈烏克蘭總統澤倫斯基遭羞辱的局面。

文章指出，美中關係的回溫不太可能持續太久，雙方目前維持平靜是因為符合短期利益。兩國都沒有以合作角度來看待彼此關係，也沒有採取重大措施，向對方提供戰略保證，兩國因經濟、台灣等重大議題的分歧而造成的根本挑戰，只能掩蓋一段時間。

到了某個時刻，北京運氣用盡，可能在談判中未做出足夠讓步，或是太過強硬而惹惱川普做出過激反應，無論基於什麼因素，美國目前對北京的溫和態度可能最終轉為強硬，而新的篇章就此展開。

