〈財經週報-上市櫃薪資〉這些傳產公司 「薪情」不輸科技業

2024年各產業非主管全時員工中位數薪資「冠軍」公司

記者楊雅民／專題報導

在非科技產業中，尤以汽車、鋼鐵、化工等產業平均薪資奪冠的公司最誘人，傳統產業員工平均薪資冠軍，連年由汽車業龍頭和泰汽車拿下。 （記者楊雅民攝）

半導體、IC設計產業的「高薪」魅力吸走台灣大半的人才，不過根據證交所統計，非科技業也有不少高薪企業，每年湧進不少新鮮人搶破頭，想要擠進高薪企業窄門。

傳產平均薪資冠軍 和泰汽車好幸福

在非科技產業中，尤以汽車、鋼鐵、化工等產業平均薪資奪冠的公司最誘人，傳統產業員工平均薪資冠軍，連年多由代理TOYOTA和LEXUS汽車聞名的汽車業龍頭和泰汽車（2207）拿下。

和泰汽車去年全體員工平均薪資達303.1萬元，非擔任主管的全時員工平均薪資達267.7萬元，員工中位數薪資也達210.3萬元，超越許多電子公司。

今年前7月和泰汽車開出一般職缺，立刻湧入4,245封履歷，最後只有19位幸運兒得以成為和泰員工，錄取率僅0.45%。

航海王徵才 平均薪資破百萬

航運業在傳統產業中平均年薪也相當具吸引力，有19家公司全體員工平均薪資破百萬元，其中陽明（2609）去年全體員工平均薪資達268萬元，略高於長榮海運（2603）的264.2萬元，台灣虎航（6757）整體員工平均年薪也達207.6萬元。

至於非擔任主管的全時員工平均薪資，長榮海運和陽明分別達252.3萬元和234.2萬元、員工中位數薪資分別為241.5萬元和204.8萬元。

鋼鐵業由全體員工平均薪資達178.8萬元的中鋼構（2013）奪冠，中鋼構非擔任主管的全時員工平均薪資和中位數薪資也分別達175.4萬元和157.8萬元；母公司中鋼（2002）非擔任主管的全時員工薪資和中位數薪資分別達124萬元和121.5萬元。

化工業也有10家公司全體員工平均薪資逾百萬元，其中和益（1709）全體員工平均薪資達195.4萬元拿下冠軍，非擔任主管的全時員工平均薪資和中位數薪資則分別為169.1萬元和155.6萬元。

食品業的食用油大廠大統益（1232）和母公司統一企業（1216）全體員工平均薪資分別為181萬元和120.4萬元，非擔任主管的全時員工平均薪資分別為163萬元和122萬元，中位數薪資分別為142.2萬元和104.1萬元。

紡織業的聚陽（1477）全體員工平均薪資為174.2萬元，非擔任主管的全時員工平均薪資和中位數薪資分別為162.9萬元和144.3萬元。

電機機械業的華城（1519）全體員工平均薪資為169.6萬元，非擔任主管的全時員工平均薪資和中位數薪資分別為172.7萬元和115.9萬元。

生技醫療業的藥華藥（6446）全體員工平均薪資為215.5萬元，拿下生技醫療類冠軍，若以非擔任主管的全時員工平均薪資計算則由視陽（6782）奪冠，達141.4萬元，高於藥華藥的119萬元。

