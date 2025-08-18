晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-上市櫃薪資〉這些傳產公司 「薪情」不輸科技業

2025/08/18 05:30

2024年各產業非主管全時員工中位數薪資「冠軍」公司2024年各產業非主管全時員工中位數薪資「冠軍」公司

記者楊雅民／專題報導

在非科技產業中，尤以汽車、鋼鐵、化工等產業平均薪資奪冠的公司最誘人，傳統產業員工平均薪資冠軍，連年由汽車業龍頭和泰汽車拿下。 （記者楊雅民攝）在非科技產業中，尤以汽車、鋼鐵、化工等產業平均薪資奪冠的公司最誘人，傳統產業員工平均薪資冠軍，連年由汽車業龍頭和泰汽車拿下。 （記者楊雅民攝）

半導體、IC設計產業的「高薪」魅力吸走台灣大半的人才，不過根據證交所統計，非科技業也有不少高薪企業，每年湧進不少新鮮人搶破頭，想要擠進高薪企業窄門。

傳產平均薪資冠軍 和泰汽車好幸福

在非科技產業中，尤以汽車、鋼鐵、化工等產業平均薪資奪冠的公司最誘人，傳統產業員工平均薪資冠軍，連年多由代理TOYOTA和LEXUS汽車聞名的汽車業龍頭和泰汽車（2207）拿下。

和泰汽車去年全體員工平均薪資達303.1萬元，非擔任主管的全時員工平均薪資達267.7萬元，員工中位數薪資也達210.3萬元，超越許多電子公司。

今年前7月和泰汽車開出一般職缺，立刻湧入4,245封履歷，最後只有19位幸運兒得以成為和泰員工，錄取率僅0.45%。

航海王徵才 平均薪資破百萬

航運業在傳統產業中平均年薪也相當具吸引力，有19家公司全體員工平均薪資破百萬元，其中陽明（2609）去年全體員工平均薪資達268萬元，略高於長榮海運（2603）的264.2萬元，台灣虎航（6757）整體員工平均年薪也達207.6萬元。

至於非擔任主管的全時員工平均薪資，長榮海運和陽明分別達252.3萬元和234.2萬元、員工中位數薪資分別為241.5萬元和204.8萬元。

鋼鐵業由全體員工平均薪資達178.8萬元的中鋼構（2013）奪冠，中鋼構非擔任主管的全時員工平均薪資和中位數薪資也分別達175.4萬元和157.8萬元；母公司中鋼（2002）非擔任主管的全時員工薪資和中位數薪資分別達124萬元和121.5萬元。

化工業也有10家公司全體員工平均薪資逾百萬元，其中和益（1709）全體員工平均薪資達195.4萬元拿下冠軍，非擔任主管的全時員工平均薪資和中位數薪資則分別為169.1萬元和155.6萬元。

食品業的食用油大廠大統益（1232）和母公司統一企業（1216）全體員工平均薪資分別為181萬元和120.4萬元，非擔任主管的全時員工平均薪資分別為163萬元和122萬元，中位數薪資分別為142.2萬元和104.1萬元。

紡織業的聚陽（1477）全體員工平均薪資為174.2萬元，非擔任主管的全時員工平均薪資和中位數薪資分別為162.9萬元和144.3萬元。

電機機械業的華城（1519）全體員工平均薪資為169.6萬元，非擔任主管的全時員工平均薪資和中位數薪資分別為172.7萬元和115.9萬元。

生技醫療業的藥華藥（6446）全體員工平均薪資為215.5萬元，拿下生技醫療類冠軍，若以非擔任主管的全時員工平均薪資計算則由視陽（6782）奪冠，達141.4萬元，高於藥華藥的119萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財