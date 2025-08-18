〈財經週報-上市櫃薪資〉台股「千金」們 員工薪資和股價一樣甜？

24檔「千金股」平均薪資和股價一樣甜，但是川湖、緯穎、大立光僅落在百萬多元。 （資料照）

記者楊雅民／專題報導

台股「千金」們2024年員工平均薪資比一比

台股加權指數衝破2萬4,000點，截至8月15日，也養出了24檔「千金股」，不禁令投資人好奇，「千金股」的員工平均薪資是否和股價一樣甜？

翻開台股排行榜，截至8月15日上市櫃公司股價飆上1,000元以上的「千金股」分別是股王信驊（5274）、股后世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、川湖（2059）、大立光（3008）、力旺（3529）、祥碩（5269）、健策（3653）、弘塑（3131）、聯發科（2454）、嘉澤（3533）、台光電（2383）、ASY-KY（6781）、旺矽（6223）、穎崴（6515）、創意（3443）、台積電（2330）、精測（6510）、漢唐（2404）、印能（7734）、奇鋐（3017）、旭隼（6409）、富世達（6805）、智邦（2345）。

請繼續往下閱讀...

這些投資人爭相追捧的「千金股」，員工薪資是否像股價一樣美麗？「股王」信驊全體員工平均薪資達545.9萬元，拿下上市櫃公司第1名，與「股王」光環名符其實。

聯發科、祥碩、創意、台積電、力旺、旭隼、嘉澤、奇鋐、漢唐全體員工平均薪資分別達463.3萬元、409.8萬元、363.1萬元、332.9萬元、324萬元、267.7萬元、253.3萬元、244.5萬元，「薪情」也相當誘人。

股王股后們薪資 不如股價美麗

然而，川湖、緯穎、大立光股價雖然皆超過2,000元，但全體員工平均薪資僅落在百萬多元，分別為104萬元、107.9萬元、125萬元，非主管全時員工薪資分別為72.9萬元、77.4萬元、92.7萬元，員工「薪情」不像股價一樣美麗。 至於弘塑、富世達、旺矽、台光電、穎崴、印能、智邦全體員工平均薪資則介於140萬至180萬元間，與股價飆上千元對照，算是差強人意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法