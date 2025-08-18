晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-上市櫃薪資〉台股「千金」們 員工薪資和股價一樣甜？

2025/08/18 05:30

24檔「千金股」平均薪資和股價一樣甜，但是川湖、緯穎、大立光僅落在百萬多元。 （資料照）24檔「千金股」平均薪資和股價一樣甜，但是川湖、緯穎、大立光僅落在百萬多元。 （資料照）

記者楊雅民／專題報導

台股「千金」們2024年員工平均薪資比一比台股「千金」們2024年員工平均薪資比一比

台股加權指數衝破2萬4,000點，截至8月15日，也養出了24檔「千金股」，不禁令投資人好奇，「千金股」的員工平均薪資是否和股價一樣甜？

翻開台股排行榜，截至8月15日上市櫃公司股價飆上1,000元以上的「千金股」分別是股王信驊（5274）、股后世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、川湖（2059）、大立光（3008）、力旺（3529）、祥碩（5269）、健策（3653）、弘塑（3131）、聯發科（2454）、嘉澤（3533）、台光電（2383）、ASY-KY（6781）、旺矽（6223）、穎崴（6515）、創意（3443）、台積電（2330）、精測（6510）、漢唐（2404）、印能（7734）、奇鋐（3017）、旭隼（6409）、富世達（6805）、智邦（2345）。

這些投資人爭相追捧的「千金股」，員工薪資是否像股價一樣美麗？「股王」信驊全體員工平均薪資達545.9萬元，拿下上市櫃公司第1名，與「股王」光環名符其實。

聯發科、祥碩、創意、台積電、力旺、旭隼、嘉澤、奇鋐、漢唐全體員工平均薪資分別達463.3萬元、409.8萬元、363.1萬元、332.9萬元、324萬元、267.7萬元、253.3萬元、244.5萬元，「薪情」也相當誘人。

股王股后們薪資 不如股價美麗

然而，川湖、緯穎、大立光股價雖然皆超過2,000元，但全體員工平均薪資僅落在百萬多元，分別為104萬元、107.9萬元、125萬元，非主管全時員工薪資分別為72.9萬元、77.4萬元、92.7萬元，員工「薪情」不像股價一樣美麗。 至於弘塑、富世達、旺矽、台光電、穎崴、印能、智邦全體員工平均薪資則介於140萬至180萬元間，與股價飆上千元對照，算是差強人意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財