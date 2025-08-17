核三公投「硬綁」罷免 490萬同意票門檻達標有難度

重啟核三公投23日將登場，台灣環境保護聯盟及各小黨16日在台北舉行「守護永續家園，拒絕核三延役」遊行，現場張貼大型海報文宣傳達活動理念。（中央社）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三重啟公投與第二波罷免國民黨立委同在八月二十三日登場，核三公投屬全國性議題，攸關「已走入歷史」的核電廠能否起死回生，還有非核家園政策是否調整等，受到高度矚目。以我國公投門檻估算，核三重啟公投門檻估要拿下近四九○萬張同意票，且同意票要大於不同意票才算成功，光是四分之一的同意票門檻就很難達到。

台灣環境保護聯盟暨護台團體16日舉行「守護永續家園，拒絕核三延役」遊行，遊行隊伍最後抵達立法院群賢樓外進行宣講。（記者廖振輝攝）

立法院二○一七年修正公投法，將通過門檻改為有效同意票達投票權人總額四分之一以上，且同意票多於不同意票即為通過，公投年齡由二十歲下修到十八歲。

八二三核三重啟公投案屬於全國性公民投票，以第十六屆總統、副總統選舉人數約一九五四萬人估算，至少要有四八八．五萬同意票，且有效同意票超過不同意票才行。

電力界人士推估，公投案即便下修門檻，但未與重要大選「綁在一起」，且能源政策已有如政治信仰、難有專業討論，很難打動中間選民，出門投票意願恐不高。不過，台灣民眾多年來對於「電價」議題相當有感，剛好切中若不考慮後端核廢處理成本，核電相對低廉的一大特色；專家預料，同意核三重啟將會大於不同意，但總票數難以衝破四九○萬張。

若公投結果未能闖關成功，是否還需進行安檢？台電先前已表態，無論結果為何，只要核管法子法對外正式公告，台電就是「依法」執行自我安檢；但此次安檢新增輻射、耐震等評估項目，將無法如擁核學者所言在短時間內就可出爐。

