核三6大安檢10月啟動 報告1年內難出爐

台灣環境保護聯盟暨護台團體16日舉行「守護永續家園，拒絕核三延役」遊行。（記者廖振輝攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三重啟公投將於八月二十三日登場，中央政府對核電使用有著「三原則、二必須」立場，「核管法」子法已預告、十月可望正式公告，台電最快在十月可正式啟動六大自我安檢。目前法源看似即將完備，但國際上並沒有核電廠「除役後又重啟」的先例，對台電將有二大關鍵待釐清，包括六項文件與再運轉計畫的執行程度與審查標準。

台灣環境保護聯盟暨護台團體16日舉行「守護永續家園，拒絕核三延役」遊行，遊行隊伍最後抵達立法院群賢樓外進行宣講。（記者廖振輝攝）

全球無「除役後重啟」先例

「核管法」已於今年五月修正，取消執照屆滿前五至十五年得提出延役申請的限制，子法「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」部分條文修正草案預告也趕在八月一日出爐，維持既有老化評估、安全分析等四報告外，並新增輻射、耐震評估等二項報告，預告期為六十天，外界若無意見，十月將正式公告，等於核三能否存活的關鍵，又回到經濟部、台電。

聚焦老化、安全、輻射、耐震6項

台電董事長曾文生在首場核三辯論會上允諾，台電在核管法子法正式公告後，依法啟動「自我安檢」，依時程推估，十月後就會正式做自我安檢，也就是老化、安全、輻射、耐震等相關評估報告。

相關人士直言，核管法子法規範確實已訂出，但執行到何種程度仍未有確切答案，「台電知道要被打分數，但不知道幾分才合格」。此外，草案新增十六條之一，核電廠延役要檢附「再運轉計畫」，惟國際上並沒有一座核電廠機組是除役後又重啟。

以近期美國密西根州的Palisades電廠為例，最早於二○○七年申請延役，運轉執照到二○三一年，最近又獲准申請延到二○五一年，都是運轉執照「有效前」提出，但仍耗費近二年半時間來審查「再運轉計畫」。

相關人士指出，台電首要面對的是老化、安全等六大評估，加上核三廠若要重啟，將是全球首個除役後又重啟的案例；台電內部指出，自我安檢評估無法在一年內出爐，估計至少要二到三年時間。

