川普喊加碼半導體關稅》英特磊︰美國需要的 就會免稅

化合物半導體商英特磊（IET-KY）獲得德州政府補助，持續在美擴廠。左起為英特磊董事長高永中及貿協董事長黃志芳。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／美國達拉斯報導〕美國總統川普又對晶片關稅「喊價」。化合物半導體商英特磊（IET-KY）獲得德州州政府補助，持續在美擴廠；英特磊董事長高永中認為，晶片關稅細節目前尚未定案，但相信「只要是美國需要的，川普總統仍會想辦法免稅」。

英特磊德州廠內部。（記者林菁樺攝）

IET-KY獲德州補助 持續擴廠

英特磊以德州作為生產基地，高永中解釋，原材料雖從世界各地收購，但目前半導體相關產品仍是免稅，在地化生產可避免關稅風險，不過，先前仍受制於中國限制特定金屬出口而形成壓力。

在地化生產可避免關稅風險

他分享，台商在德州的優勢，除了長榮即將於十月直航、交通便利外，德州也沒有工會限制、稅制上也更有利；英特磊同時符合聯邦政府及德州州政府晶片法案補助資格，已經獲得德州州政府補助，但聯邦政府的晶片法案補助申請，因應川普要求加碼投資而調整，並得重新送件。

高永中坦言，美國生產成本普遍較高，低毛利產品很難生存，需要透過高毛利產品切入市場。他說，必須將自己定位為「美國公司」，人力等都想從台灣調來不切實際，但可結合台灣的管理優勢。

高永中表示，IET-KY今年在光電領域、AI（人工智慧）資料中心需求推升下，營收有望創新高、上看十億元。

