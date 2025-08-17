川普喊加碼半導體關稅》環球晶︰半導體返美 已是趨勢

環球晶美國新廠5月在德州啟用，貿協董事長黃志芳（右2）16日帶隊參訪，環球晶總經理Mark England（左2）接待。（貿協提供）

〔記者林菁樺／美國達拉斯報導〕美國總統川普又再加碼半導體晶片關稅，喊出除非在美國投資與製造，否則進口稅率將由一○○％加碼到三○○％。環球晶圓美國廠總經理Mark England表示，該公司獲得晶片法案和先進製造業投資稅收抵免（AMIC）等獎勵，相較於日、韓與新加坡等國競爭對手，做為投資美國的先行者，已具備一定程度優勢；而在川普強化本國製造政策推動下，半導體「回家（美國）」已經是趨勢。

環球晶美國新廠5月在德州啟用。（記者林菁樺攝）

投資美國 「先行者」具優勢

外貿協會董事長黃志芳十六日帶隊參觀環球晶圓美國德州新廠；他表示，過去台美經貿關係緊密，但多是台灣製造輸美，而隨著台積電、環球晶圓等加大對美國投資，過去很難想像台灣可躍升為美國前十大投資來源國，「但如今已發生」，美台投資也會是未來雙邊經貿重要環節。

Mark England說，矽晶圓產值規模約一三○億美元，產值規模雖較小，但卻支撐起產值六五○○億美元的半導體產業，隨著AI（人工智慧）加速發展下，半導體產值未來可望破一兆美元；環球晶圓做為美國投資的先行者（first Mover），一○○％關稅沒有太大問題。

他分析，蘋果因應川普政策而加碼再投資一○○○億美元，希望其產品中能有足夠比例的「美國製造元素」，環球晶圓美國子公司（GWA）因具有美國製造優勢，已列入蘋果供應鏈名單；GWA除有晶片法案補助外，AMIC投資稅額抵減適用稅抵率也從二十五％提高至三十五％。

環球晶圓美國廠營運副總Wyatt Watson也說，德州的半導體產業發展有很長的歷史，德州奧斯汀周圍地區曾被稱為「小矽谷」（Little Silicon Valley）；但過去十至三十年間，當地很多產業都轉移到海外，現在相關供應鏈都要「回家」了。

