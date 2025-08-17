晴時多雲

川普設企業忠誠榜 553家分三等級

2025/08/17 05:30

美媒披露白宮制定了「企業忠誠度清單」，就支持與推廣「大而美法案」的強弱程度，對553家企業與貿易組織進行評級。圖為蘋果執行長庫克日前在白宮宣布投資美國6千億美元，川普總統開心握手。（路透檔案照）美媒披露白宮制定了「企業忠誠度清單」，就支持與推廣「大而美法案」的強弱程度，對553家企業與貿易組織進行評級。圖為蘋果執行長庫克日前在白宮宣布投資美國6千億美元，川普總統開心握手。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國總統川普不避諱地介入私人公司營運之際，美國政治新聞網站《Axios》披露，白宮制定了「企業忠誠度清單」，就支持與推廣川普「大而美法案」的強弱程度，對五五三家企業與貿易組織進行評級，並根據評級結果對有關企業與組織的要求給予相稱回應。

依支持「大而美法案」強弱度評級 並給予相稱回應

報導說，川普交易性作風已使企業急於砸錢來迎合他，如今他的高級助理製作評鑑表，在考慮企業要求時，將評鑑結果作為回應參考，此舉行形同對企業的細微管理以及忠誠度考核。

好夥伴企業 包括優步、聯合航空、AT&T、思科

相關評鑑項目包括社群媒體上的發文、新聞稿、影片推薦、廣告、出席白宮活動以及其他涉及該法案的事蹟。支持程度分成強、中與弱。在該白宮名單上，被歸類為「好夥伴」企業有優步、DoorDash、聯合航空、達美航空、AT&T、思科、美國航空與鋼鐵製造商協會。

一名白宮官員說，該份名單正在白宮高級職員間流傳，此評級「協助我們看看誰真正有實際行動，誰只是嘴巴說說」。他補充，這是滾動式名單，支持川普其他倡議的企業與組織將陸續加入該清單，「如果團體與企業現在想開始更加倡議該稅務法案或其他政府的優先事項，我們將在評級時將這些納入考量」。

自川普重返白宮以來，對企業展開了不尋常的高調干預，批評人士說，相關行徑違背了共和黨對自由市場資本主義的傳統承諾。近期，川普政府考慮入股英特爾，並要求輝達與超微將出售中國晶片營收的十五％繳納政府。

大而美法案 最新民調僅32％支持、46％反對

該企業忠誠度清單的披露，時機正值川普難以向公眾宣導大而美法案的益處之際，皮尤研究上週公布調查顯示，僅三十二％美國人表示支持該稅務與支出法案，另有四十六％表示不支持，同一調查中，川普的民意支持度僅三十八％。

