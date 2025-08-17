街口陷入泰山風暴 全支付拚電支王

電子支付業者排行

〔記者高嘉和／台北報導〕街口支付母公司「街口金科」，七月爆發與泰山新經營團隊間的三十六億元投資款「羅生門」事件，衝擊街口支付品牌信譽、合作夥伴關係，甚至引發用戶對資金安全性的擔憂。根據金管會最新統計，六月全支付代理收付交易款項達五十五．三五億元，快速逼近街口支付的五十九．○三億元；市場預期，最快七月全支付就可躍居電子支付交易龍頭地位。

電支市場在七月經歷一場「街口風暴」，風波始於泰山與街口金融科技間，一筆高達三十六億元的投資款糾紛。台北地方法院五月一審判決街口金科敗訴，須返還泰山企業全數投資款，但七月初泰山聲請強制執行，卻意外揭露這筆鉅款去向成謎，引發一連串法律攻防與輿論關注，雙方已進入二審。

金管會最新六月數據，在使用人數方面，街口支付以近六九二萬人僅次於一卡通iPASS MONEY的六九八萬人，贏過全支付的六二一萬人，三家合計超過二千萬人，占整體電子支付帳戶使用者逾六成；在當月代理收付交易款項上，街口靠著蝦皮「唯一電支」優勢、以五十九．○三億元暫時領先，其次為全聯集團旗下全支付的五十五．三五億元，但相較五月，雙方從六十二．二億元對上五十四．六億元，差距大幅縮小逾三億元。

業界分析，從支付款項下的代理收付款項餘額與儲值款項餘額來看，一卡通分別達一○一億餘元與二十三億餘元，街口為三十億餘元與十二億餘元，全支付則為七億餘元與三億餘元，這不僅代表用戶活躍度，也反映對平台的信任度與資金留存意願，若七月街口風暴造成這兩項數字下滑，加上大全聯（前大潤發）八月起僅剩全支付為唯一電支，電支市場交易龍頭很快就要換人當。

