燒錢比賺錢快 街口、全支付上半年繼續虧

三大電支燒錢比賺錢快！

街口支付上半年虧損降至1900萬 開業以來「最佳表現」

〔記者高嘉和／台北報導〕「街口金科」與老字號泰山間的一筆投資爛帳，讓國內電子支付代理收付交易款項最大的「街口支付」，七月一度陷入開業以來最大風暴。雖然三大電支的用戶數都逾六百萬戶，是台灣不少民眾手機內的主要支付工具，但不管是代理收付交易款項規模最大的街口支付，或用戶人數最多的iPASS MONEY一卡通、竄起速度最快的全支付，根據最新半年報，全都難以擺脫「燒錢比賺錢速度快」的窘境。

燒錢換取市占 殘酷現實

電子支付支加速普及的風光表面，卻是燒錢換取市占的殘酷現實。以這次身陷風暴的街口支付為例，近三年來累積虧損約六．四億元，去年底淨值（權益總額）僅剩二．七億餘元，今年上半年增資一．五億元後，到六月底帳上現金及約當現金還是僅剩三．七九億元、淨值約四億元，顯示還在持續燒錢。

請繼續往下閱讀...

但街口支付上半年的損益表明顯較去年同期改善，在營業收入增幅大於營業成本，且營業費用中最花錢的推銷費用減少，虧損從去年上半年的破億元、今年上半年大幅降至一九○○萬元，可說是開業以來的「最佳表現」。

全支付就算有全聯集團當靠山，近三年來累積虧損逾十二億元，早超過原始資本額的八億元，只好增資至十二億元，但以過去三年每年虧損都超過三億元估算，今年恐得繼續增資；全支付今年上半年推銷費用破二億元，較去年同期的一．六億元持續增加，透露出全支付要搶當電支市場龍頭，就得先付出燒錢的代價。

高昂推銷成本 虧損主因

業界人士分析，電支深陷虧損泥淖主因是高昂的推銷成本，以街口為例，近三年來每年推銷費用約達二億餘元，後發品牌全支付每年更得砸下逾三億元，但手續費收入卻因競爭而打到骨折、甚至免手續費，只要對手不認輸，就得被迫持續燒錢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法