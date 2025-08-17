晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

燒錢比賺錢快 街口、全支付上半年繼續虧

2025/08/17 05:30

三大電支燒錢比賺錢快！三大電支燒錢比賺錢快！

街口支付上半年虧損降至1900萬 開業以來「最佳表現」

〔記者高嘉和／台北報導〕「街口金科」與老字號泰山間的一筆投資爛帳，讓國內電子支付代理收付交易款項最大的「街口支付」，七月一度陷入開業以來最大風暴。雖然三大電支的用戶數都逾六百萬戶，是台灣不少民眾手機內的主要支付工具，但不管是代理收付交易款項規模最大的街口支付，或用戶人數最多的iPASS MONEY一卡通、竄起速度最快的全支付，根據最新半年報，全都難以擺脫「燒錢比賺錢速度快」的窘境。

燒錢換取市占 殘酷現實

電子支付支加速普及的風光表面，卻是燒錢換取市占的殘酷現實。以這次身陷風暴的街口支付為例，近三年來累積虧損約六．四億元，去年底淨值（權益總額）僅剩二．七億餘元，今年上半年增資一．五億元後，到六月底帳上現金及約當現金還是僅剩三．七九億元、淨值約四億元，顯示還在持續燒錢。

但街口支付上半年的損益表明顯較去年同期改善，在營業收入增幅大於營業成本，且營業費用中最花錢的推銷費用減少，虧損從去年上半年的破億元、今年上半年大幅降至一九○○萬元，可說是開業以來的「最佳表現」。

全支付就算有全聯集團當靠山，近三年來累積虧損逾十二億元，早超過原始資本額的八億元，只好增資至十二億元，但以過去三年每年虧損都超過三億元估算，今年恐得繼續增資；全支付今年上半年推銷費用破二億元，較去年同期的一．六億元持續增加，透露出全支付要搶當電支市場龍頭，就得先付出燒錢的代價。

高昂推銷成本 虧損主因

業界人士分析，電支深陷虧損泥淖主因是高昂的推銷成本，以街口為例，近三年來每年推銷費用約達二億餘元，後發品牌全支付每年更得砸下逾三億元，但手續費收入卻因競爭而打到骨折、甚至免手續費，只要對手不認輸，就得被迫持續燒錢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財