運價連10黑 美國線跌幅收斂

2025/08/16 05:30

運價連10跌，四大主要航線全數走跌，遠東到美國航線跌幅則收斂，從上週的週跌幅9%~10.68%，縮小到2%~3.5%。（資料照，陽明提供）運價連10跌，四大主要航線全數走跌，遠東到美國航線跌幅則收斂，從上週的週跌幅9%~10.68%，縮小到2%~3.5%。（資料照，陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌29.49點至1460.19點，週跌1.97%，為連10跌，四大主要航線全數走跌，其中，遠東到歐洲航線每TEU（20呎櫃）運價跌幅最重，達7.19%，遠東到美國航線跌幅則收斂，從上週的週跌幅9%~10.68%，縮小到2%~3.5%。

市場人士指出，歐洲雖然部分港口塞港，但因放暑假、貨量一般，且船班陸續從美國線調回，導致運價走跌；而美國線在美中高關稅延長下，未來須觀察船舶供給，若船商控艙得宜，運價可望止穩。

最新運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU為1820美元，較前一週下跌141美元，週跌7.19%；遠東到地中海每TEU為2279美元，較前一週下跌39美元，週跌1.68%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為1759美元，週跌64美元，跌幅3.51%；遠東到美東每FEU為2719美元，週跌73美元，跌幅2.61%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU週跌3美元至406美元，跌幅0.73%。

