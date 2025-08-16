財經青紅燈》亞股多頭輪流接棒

亞洲股市多頭，各國輪流接棒！日經225指數一度登上4萬3千點大關，創史上最高，由於關稅協議談成、美國可能9月降息等利多加持，日股有機會再漲一波。（歐新社）

亞洲股市多頭，各國輪流接棒！根據統計，今年截至8月14日止，南韓累計漲幅居冠為34.43%、越南漲29.27%排第二，香港恆生漲27.19%排第三；除此之外，受市場高度矚目的日經225指數，日前一度登上4萬3千點大關，創史上最高，由於關稅協議談成、美國可能9月降息等利多加持，日股可望接棒演出，後勢有機會再漲一波。

何謂「牛市」或「熊市」並無嚴格定義，一般來說，累計漲幅或跌幅超過20%，就可視為「牛市」或「熊市」。檢視亞洲各國股市，目前韓國、越南及香港三地已漲逾20%，牛市形勢明顯；新加坡今年以來漲12.40%、印尼漲12.32%、中國上海漲9.39%及日本漲7.00%等，而台灣股市累計僅上漲5.22%，表現落後亞洲各國，可算是後段班。

如同賽車一般，亞洲股市原本衝刺第一是香港，但後來被韓股超車領先，越南也快速追上，打入亞股前三強；已經悶很久的日本股市，在近幾日猶如吃了大補丸，突然甦醒過來，不僅展開慶祝行情，日前更創歷史新高紀錄，但日股會反彈多少幅度，有待進一步觀察。

回顧過去，日經225指數在2023年上漲28.24%，漲幅位居全亞洲冠軍，去年漲19.22%，也拿下亞股漲幅第二；也就是說，日經225指數前年與去年都曾經大漲，隨著美國關稅政策的不確定性減弱，今年可望回到過去水準，日股是有機會補漲回到「牛市」。

台股部分，加權指數在上週重回2萬4000點之上，目前距歷史高點2萬4416.67點，剩下不到180點；台股只要成交量維持固定水位，外資及投信沒有大舉變動籌碼的話，後續還是很有表現機會。（王孟倫）

