晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》亞股多頭輪流接棒

2025/08/16 05:30

亞洲股市多頭，各國輪流接棒！日經225指數一度登上4萬3千點大關，創史上最高，由於關稅協議談成、美國可能9月降息等利多加持，日股有機會再漲一波。（歐新社）亞洲股市多頭，各國輪流接棒！日經225指數一度登上4萬3千點大關，創史上最高，由於關稅協議談成、美國可能9月降息等利多加持，日股有機會再漲一波。（歐新社）

亞洲股市多頭，各國輪流接棒！根據統計，今年截至8月14日止，南韓累計漲幅居冠為34.43%、越南漲29.27%排第二，香港恆生漲27.19%排第三；除此之外，受市場高度矚目的日經225指數，日前一度登上4萬3千點大關，創史上最高，由於關稅協議談成、美國可能9月降息等利多加持，日股可望接棒演出，後勢有機會再漲一波。

何謂「牛市」或「熊市」並無嚴格定義，一般來說，累計漲幅或跌幅超過20%，就可視為「牛市」或「熊市」。檢視亞洲各國股市，目前韓國、越南及香港三地已漲逾20%，牛市形勢明顯；新加坡今年以來漲12.40%、印尼漲12.32%、中國上海漲9.39%及日本漲7.00%等，而台灣股市累計僅上漲5.22%，表現落後亞洲各國，可算是後段班。

如同賽車一般，亞洲股市原本衝刺第一是香港，但後來被韓股超車領先，越南也快速追上，打入亞股前三強；已經悶很久的日本股市，在近幾日猶如吃了大補丸，突然甦醒過來，不僅展開慶祝行情，日前更創歷史新高紀錄，但日股會反彈多少幅度，有待進一步觀察。

回顧過去，日經225指數在2023年上漲28.24%，漲幅位居全亞洲冠軍，去年漲19.22%，也拿下亞股漲幅第二；也就是說，日經225指數前年與去年都曾經大漲，隨著美國關稅政策的不確定性減弱，今年可望回到過去水準，日股是有機會補漲回到「牛市」。

台股部分，加權指數在上週重回2萬4000點之上，目前距歷史高點2萬4416.67點，剩下不到180點；台股只要成交量維持固定水位，外資及投信沒有大舉變動籌碼的話，後續還是很有表現機會。（王孟倫）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財