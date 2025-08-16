晴時多雲

盤勢分析》量能溫和放大 下週拚戰新高

2025/08/16 05:30

投顧指出，台股於歷史新高前近關情怯，買盤追價意願略顯不足，台股應難一次性突破歷史新高，在短多格局延續下，於24000點之上仍視為強勢整理。（中央社資料照）投顧指出，台股於歷史新高前近關情怯，買盤追價意願略顯不足，台股應難一次性突破歷史新高，在短多格局延續下，於24000點之上仍視為強勢整理。（中央社資料照）

美國7月PPI（生產者物價指數）高於預期，引發是否降息的疑慮，壓抑美股四大指數表現，台股昨日早盤雖一度翻黑，但鴻海（2317）法說會釋出正面展望，率領AI概念股展開攻擊，強勢的PCB族群持續噴出攻高，BBU（備援電池模組）、矽光子、機器人、軍工、塑膠、生技相關個股百花齊放，加權指數終場上漲96.38點，收在24334.48點，成交量約4520億元。

三大法人昨合計買超48.6億元，其中外資買超53.7億元、投信賣超30.8億元、自營商買超25.7億元；外資台指期淨空單昨小減172口，累積外資期貨淨空單約3.42萬口。

統一證券認為，市場關注美俄元首在阿拉斯加談判的結果，並維持9月降息的樂觀預期，台股守穩5日線，技術面維持強勢，成交量溫和放大，盤面類股良性輪動，強勢族群PCB、光通訊及電子材料等族群持續領漲，有利台股挑戰歷史新高。短線上台股指數高檔震盪盤堅，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

國票證券分析，台股於歷史新高前近關情怯，買盤追價意願略顯不足，外資作多力道雖放緩但趨勢上仍正向，預期外資現貨出現大幅賣超前，指數有望延續高檔震盪格局，目前空方將於前高頑強抵抗，台股應難一次性突破歷史新高，在短多格局延續下，於24000點之上仍視為強勢整理。（記者卓怡君）

