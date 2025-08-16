晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

救火隊退場？泰山幕僚長蘇守斌請辭

2025/08/16 05:30

2023年蘇守斌（左）出任泰山幕僚長，泰山前總裁詹仁道還特別以「惜才如玉」的書畫，歡迎蘇守斌加入泰山企業團隊。（資料照，泰山提供）2023年蘇守斌（左）出任泰山幕僚長，泰山前總裁詹仁道還特別以「惜才如玉」的書畫，歡迎蘇守斌加入泰山企業團隊。（資料照，泰山提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕兩年前，老牌食品廠泰山（1218）經營權易主，大股東龍邦（2514）集團算是食品業的門外漢，特別延攬食品業老將蘇守斌出任幕僚長，協助泰山穩定經營團隊、訂定發展策略，近日傳出蘇守斌階段性任務達成，已向董事會遞出辭呈，將於近期離職。

2014年滅頂風暴 也曾救火味全

蘇守斌是老味全人，曾任職於美商寶僑、博登、嬌生等企業，1998年頂新魏家併購味全後，挖角他擔任味全食品事業群總經理，並於2002年升任味全總經理。

2009年蘇守斌離開味全，加入永豐餘，2014年味全遭滅「頂」風暴波及，沒人敢接味全執行長，味全老員工出面請託邀請他回鍋擔重任，蘇守斌捱不過員工請求，2015年回鍋味全。

帶領味全挺過滅「頂」風暴的他，2018年底離開味全，2023年6月龍邦集團拿下泰山經營權，在泰山前董事長詹岳霖力薦下，蘇守斌再次接下燙手山芋，出任泰山幕僚長，重返食品業。

過去泰山詹家掌舵期間，獲利主要仰賴每年認列轉投資的小金雞全家便利商店（5903）3~4億元的收益，占泰山稅後淨利比重曾高達7成。

泰山前董事長詹景超任內，把全家股權賣掉，少了小金雞的挹注，擅長「用損益想策略、用成本訂策略」的蘇守斌，在泰山近2年，協助泰山建構經營團隊及擬訂發展策略，聚焦消費食品事業、食糧事業、國際事業。

去年泰山合併營收達106.82億元，本業營業利益衝上6.18億元，創下歷史新高；稅後淨利7.42億，每股稅後盈餘1.53元，火速助泰山轉虧為盈。

今年上半年泰山合併營收達49.29億元、稅後淨利3.22億元、每股稅後盈餘0.66元，年減約一成，主要是受到匯損影響，扣除匯損，獲利仍較去年同期成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財