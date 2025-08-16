晴時多雲

飆股幕後》美國製造利多 洋基工程4個月漲53%

2025/08/16 05:30

洋基工程董事長劉士源。（記者洪友芳攝）洋基工程董事長劉士源。（記者洪友芳攝）

記者洪友芳／特稿

無塵室暨廠房機電工程廠商洋基工程（6691）本週股價最高來到504元，順利填權息；業績基本面加上「美國製造」利多題材，吸引外資法人頻買超，若從7月23日除權息參考價394.5元計算，僅三週時間最高漲幅27.7%，若從股災最低點328.5元計算，未計算還原權值，漲幅則達53%。

上半年賺逾1個股本 創同期新高

洋基工程今年第二季營收58.81億元，季增49.04%、年增達71.41%；稅後淨利6.73億元，季增12.78%、年增48.38%，每股稅後盈餘5.59元，營收與獲利皆創單季新高。上半年累計營收為98.27億元、年增58.89%；稅後淨利12.7億元、年增達55.92%，賺超過1個股本，並創同期新高，每股稅後盈餘10.54元。

截至6月底，洋基工程未認列的在手訂單為371.49億元，較今年第一季底的406.71億元下降，該公司表示，目前有些洽談中的工程，可望本季逐漸明朗，有信心下半年營運將優於上半年。

洋基工程以台灣市場為主，半導體業占一半以上營收比重，客戶包括台積電、ASML等，但近2年來積極布局海外市場，已在泰國承接台灣等客戶的PCB廠工程，今年也在馬來西亞設立據點，資料中心、封測廠工程商機可期。另也在美國成立子公司，準備迎接「美國製造」的台灣半導體、AI伺服器組裝代工廠專案工程，對2026年營運展望樂觀。

外資連續4個月買超洋基工程，尤其6月買超達1.28萬張，外資持股比近2成，較4月持股籌碼6.68%顯著增加，這對成交量不高的洋基工程股票來說，有鎖碼效果；投信則連續3個月賣超，土洋法人不同調。

