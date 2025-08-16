飆股幕後》挪威主權基金加持 光聖本週大漲30%

圖左到右分別為光聖總經理張英華、董事長陳寬仁、發言人莊國安。（資料照，記者王憶紅攝）

記者王憶紅／特稿

光通訊股光聖（6442）受到挪威主權基金持股占比從1.17%加碼至3.27%、第二季毛利率衝上61.67%新高等利多加持，近日走勢強勢，昨股價衝上漲停797元創下新天價，週漲幅更高達30.23%。光聖股價在4月股災時一度跌至293元，4個月來已飆漲1.72倍。

光聖主要產品為光被動元件、主動元件及高頻連接器模組，市場人士認為，下半年三大產品出貨動能同步看上，光聖營運不看淡。

光聖被動元件產品受惠市場需求增加，出貨持續熱絡，其中，美系客戶主導的馬來西亞資料中心標案，光聖第三季開始出貨，訂單能見度達2~3年，市場人士預估，光聖全年被動產品出貨將年增15%~20%以上。

光纖到府的主動產品方面，隨著高階10G產品出貨，以及歐洲市場需求提升下，全年營收可望年增逾20%。

高頻連接器產品也轉型到高精密性的5G通訊、車用、低軌衛星毫米波等高階產品，售價、利潤提高，改善獲利，且今年在歐美、日本市場需求帶動下，也有望成長20%~30%。

排除匯損 上半年賺逾1個股本

除本業外，光聖轉投資也多有斬獲。較受市場關心的有布局共同封裝光學（CPO）的合聖科技，光聖持股29.32%，合聖CPO產品已在驗證中，明年可望出貨。而聚焦毫米波核心技術的興櫃公司稜研科技（7812），光聖持股8.66%，稜研產品涵蓋高空通訊、固定無線接入（FWA）、車載雷達、國防、6G等多項應用場域，預計最快第四季送件IPO，採創新板上市或上櫃，則在評估中。

光聖第2季每股稅後盈餘2.6元，上半年每股稅後盈餘6.85元，若排除業外匯損4.4億元，上半年每股稅後盈餘有近11.5元的水準。

