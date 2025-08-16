王文淵正式交棒吳嘉昭 台塑經營權、所有權分治

台塑集團昨發布高層人事異動，總裁王文淵（左）交棒經營權，宣布由南亞董事長吳嘉昭（右）接任「行政中心」總裁，王文淵繼續擔任「管理中心」主任委員，落實企業所有權及經營權分治精神。（資料照）

南亞董事長吳嘉昭接任台塑行政中心總裁

〔記者歐宇祥／台北報導〕台塑集團昨日宣布，原同時兼任台塑「管理中心」主任委員、「行政中心」總裁的王文淵交棒，由南亞（1303）董事長吳嘉昭接任行政中心總裁，而以台塑創辦人家族成員為主體的管理中心主委則仍由王文淵擔任，台塑集團經營權與所有權正式分治。

家族退出第一線 轉入管理中心

台塑集團昨日說明，台塑集團二位創辦人王永慶、王永在考量企業永續發展，在2001年成立最高決策單位，包含由台塑（1301）、南亞、台化（1326）、台塑化（6505）四家公司高層組成的「行政中心」，以及讓創辦人督導、協助企業經營的「管理中心」。

請繼續往下閱讀...

而後在2017年，創辦人家族成員王文淵、王瑞華、王文潮以及王瑞瑜等4委員也退出行政中心、轉而進入管理中心，行政中心成員則由四大公司及河靜鋼鐵公司的最高專業經理人組成，王文淵除擔任「管理中心」主委外，仍兼任「行政中心」總裁。

所有權與經營權 落實分治精神

台塑指出，此組織架構運作迄今達8年，已順利完成傳承接軌的階段性任務，因此管理中心主委王文淵將不再兼任「行政中心」總裁，並決定由「行政中心」委員、南亞董事長吳嘉昭升任總裁，以落實企業所有權及經營權分治之精神。

台塑表示，未來管理中心將持續扮演台塑企業傳承二位創辦人督導企業經營、適時提供建言的角色，並與行政中心應對全球經濟、產業發展情勢，共同討論企業永續發展的策略、方向及中長期目標，確保台塑集團與時俱進推動升級及轉型，謀致企業永續長青。

