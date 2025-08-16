晴時多雲

關稅與內捲夾殺 中國經濟全面惡化

2025/08/16 05:30

中國7月規模以上工業增加值年增5.7％，從6月的6.8％增幅下滑，為去年11月以來最慢增速。（法新社資料照）中國7月規模以上工業增加值年增5.7％，從6月的6.8％增幅下滑，為去年11月以來最慢增速。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國七月經濟全面放緩，製造業活動、投資與零售銷售數據皆低於預期，瑞士隆奧銀行駐新加坡資深宏觀策略師李霍民指出，「中國七月主要經濟指標顯示，關稅引發的低迷已經開始；需求與供給指標均明顯失去動能，須進行年中財政政策調整」。

中國國家統計局昨公布，七月規模以上工業增加值年增五．七％，從六月的六．八％增幅下滑，為去年十一月以來最慢增速；社會消費品零售年增三．七％，從六月的成長四．八％下滑，為今年以來最低增幅；今年前七月房地產開發投資年減十二％，固定資產投資成長放緩至一．六％；城鎮失業率上升至五．二％，高於預期。

法國巴黎銀行首席中國經濟學家榮靜指出，七月製造業、房地產與基礎建設投資全面下滑，此情形「極度罕見」。

她說，為了遏阻「內捲化」，中國地方政府嚴格控制競爭激烈或產能過剩產業的新投資，抑制了製造業的支出，若八月數據仍較預期疲軟，中國當局可能被迫在九月底或十月初推出額外的支持措施。

彭博報導，中國人民銀行數據顯示，中國二十年來首次出現未償貸款萎縮，七月新增貸款減少五百億人民幣，顯示家庭與企業對前景悲觀，因此未將資金投入生產，而是拿來償還債務，此舉恐形成經濟表現低迷的自我實現循環。

同時，陷入一九九○年代以來最長的通縮時期，也壓抑借貸需求，導致七月對實體經濟發放的貸款減少四三○○億人民幣，創二○○二年以來最高紀錄。

荷蘭國際集團大中華區首席經濟學家宋林表示，疲軟的貸款需求往往是未來成長的負面訊號；如果民眾最主要的資產每個月都在貶值，很難指望他們會增加支出。

