川普改口 半導體關稅上看300％

2025/08/16 05:30

傳晶片製造商英特爾正與川普政府討論美國政府入股的可能性。（路透資料照）傳晶片製造商英特爾正與川普政府討論美國政府入股的可能性。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，美國總統川普指出，未來兩週他將公布半導體關稅，該關稅可能高達三○○％，這是他準備大幅擴展關稅制度的最新跡象。

川普十五日搭乘空軍一號，前往阿拉斯加與俄國總統普廷展開高峰會途中表示，「我將在下週與下下週對鋼鐵、晶片與半導體設定關稅」。目前不清楚他對鋼鐵關稅是否口誤，因為他已在六月對鋼鋁課徵五十％關稅；他曾多次表示將在近幾週對晶片與藥品課徵關稅。

上週，川普在與蘋果執行長庫克會面時表示，他計畫對半導體課徵一○○％關稅，但對於將生產線移往美國的企業將給與豁免。白宮後續並未說明如何實施該豁免，但他暗示，承諾在美國投資六千億美元半導體製造的蘋果可以取得豁免。

他十五日改口說，「我將課徵二○○％、三○○％的稅率」。他說，將會分階段實施，初期維持較低稅率，以吸引企業赴美設廠，待產能建置完成後，稅率將大幅調升，可能達二○○％或三○○％。

救英特爾 傳美國政府擬入股

此外，華爾街日報報導，知情人士透露，陷入困境的晶片製造商英特爾正與川普政府討論美國政府入股的可能性。該交易將推進美國總統川普的製造業「美國優先」議程，同時緩解英特爾執行長陳立武的政治壓力。

報導指出，川普週一在白宮會見陳立武時討論此構想。此前，川普以與中國關係「具高度利益衝突」為由，敦促陳立武辭職。

華府一直尋求提高美國在半導體製造領域的市占率，而美國官員將英特爾視為最有能力挑戰台積電在晶片代工主導地位的本土公司。

該交易將是川普對民營部門的最新干預行動，近期他獲得輝達與超微承諾，將提供十五％中國銷售額給美國政府，以換取出口許可。英特爾十四日股價應聲大漲七％。

市場分析公司創意策略執行長巴賈林認為，「涉及美國與第三方投資人的所有協議可能附帶關稅，以強烈鼓勵輝達、超微、蘋果等客戶使用英特爾生產的晶片」。

英特爾拒絕評論相關報導，僅表示堅定支持川普強化美國科技與製造領導地位的努力。白宮發言人德塞說，「除非政府正式宣布，否則關於假設性交易的討論應被視為臆測」。

