去年所得差距6.14倍 略增0.02倍

主計總處昨公布「家庭收支調查」，2024年可支配所得最高20％與最低20％家庭，所得差距6.14倍、較上年略增0.02倍。（美聯社資料照）

原始所得差距7.38倍 近5年最低

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布「家庭收支調查」，二○二四年可支配所得最高二十％與最低二十％家庭，所得差距六．一四倍、較上年略增○．○二倍；若觀察政府移轉收支前，原始所得差距為七．三八倍、為近五年新低。主計總處表示，去年經濟穩健成長，整體所得水平拉高，因高所得組所得增幅高於低所得組，使得所得差距倍數略擴大。

主計總處調查，二○二四年全體家庭所得總額十三兆七○四九億元、年增四．一％，每戶可支配所得平均數一一六．五萬元、年增二．五％，每人平均數四十一．九萬元、年增二．九％；若以中位數衡量，每戶可支配所得中位數九十八．五萬元、年增二．五％，每人中位數三十五．六萬元、年增一．八％。

請繼續往下閱讀...

若按所得高低將戶數分為五組，所得最高二十％家庭平均每戶可支配所得二三五．七萬元、年增二．四％，最低二十％平均三十八．四萬元、年增二．二％，所得差距六．一四倍、年增○．○二倍；國際間最常用以衡量分配差距的吉尼係數則為○．三四一、微增○．○○一。另，按每人可支配所得計算，所得差距為三．九二倍、年增○．一一倍。

主計總處說明，政府持續照顧弱勢族群，對家庭提供各項補助，二○二四年社福效果縮小所得差距一．○九倍，租稅效果則縮小○．一五倍，總計政府移轉收支縮減所得差距一．二四倍；若不計政府移轉收支，原始所得差距為七．三八倍、年減○．一一倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法