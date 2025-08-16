晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

去年所得差距6.14倍 略增0.02倍

2025/08/16 05:30

主計總處昨公布「家庭收支調查」，2024年可支配所得最高20％與最低20％家庭，所得差距6.14倍、較上年略增0.02倍。（美聯社資料照）主計總處昨公布「家庭收支調查」，2024年可支配所得最高20％與最低20％家庭，所得差距6.14倍、較上年略增0.02倍。（美聯社資料照）

原始所得差距7.38倍 近5年最低

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布「家庭收支調查」，二○二四年可支配所得最高二十％與最低二十％家庭，所得差距六．一四倍、較上年略增○．○二倍；若觀察政府移轉收支前，原始所得差距為七．三八倍、為近五年新低。主計總處表示，去年經濟穩健成長，整體所得水平拉高，因高所得組所得增幅高於低所得組，使得所得差距倍數略擴大。

主計總處調查，二○二四年全體家庭所得總額十三兆七○四九億元、年增四．一％，每戶可支配所得平均數一一六．五萬元、年增二．五％，每人平均數四十一．九萬元、年增二．九％；若以中位數衡量，每戶可支配所得中位數九十八．五萬元、年增二．五％，每人中位數三十五．六萬元、年增一．八％。

若按所得高低將戶數分為五組，所得最高二十％家庭平均每戶可支配所得二三五．七萬元、年增二．四％，最低二十％平均三十八．四萬元、年增二．二％，所得差距六．一四倍、年增○．○二倍；國際間最常用以衡量分配差距的吉尼係數則為○．三四一、微增○．○○一。另，按每人可支配所得計算，所得差距為三．九二倍、年增○．一一倍。

主計總處說明，政府持續照顧弱勢族群，對家庭提供各項補助，二○二四年社福效果縮小所得差距一．○九倍，租稅效果則縮小○．一五倍，總計政府移轉收支縮減所得差距一．二四倍；若不計政府移轉收支，原始所得差距為七．三八倍、年減○．一一倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財