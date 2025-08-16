晴時多雲

台灣形象展前進達拉斯 台商規模翻倍達150家

2025/08/16 05:30

左起為美國商務部Select USA執行長Ashok Pinto、美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯、貿協董事長黃志芳、經濟部貿易署長劉威廉、駐美代表俞大㵢。（記者林菁樺攝）左起為美國商務部Select USA執行長Ashok Pinto、美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯、貿協董事長黃志芳、經濟部貿易署長劉威廉、駐美代表俞大㵢。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／美國達拉斯報導〕二○二五美國台灣形象展十四至十六日於美國德州達拉斯登場，吸引鴻海、雷虎、達明等我國一五○家企業參展，較三年前首屆華府形象展規模翻倍，主辦單位外貿協會也率領台商加強買美貨，首度舉行美國商機日，讓台美經貿關係更平衡健康。

台灣形象展是第二度登美並移師德州舉行，德州遊騎兵啦啦隊在「台灣尚勇」開幕，為台美關係應援。貿協董事長黃志芳說，台灣電子業都在美國南部、墨西哥邊界設廠，已形成重要產業聚落，且德州去年與台灣雙邊貿易達到二五○億美元，遠勝許多國家，德州也將成為新的世界製造、科技與創新中心，形象展要傳達的概念是「美國盼重新解決世界失衡問題，台灣是美國最重要夥伴」。

美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯表示，台灣是美國第七大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達一五九○億美元，替美國創造三十六萬個就業機會；全球超過九成先進晶片由台灣製造，川普政府致力於恢復美國在半導體製造的領先地位，台灣近期也加大投資力道，幫助美國實現重振製造業目標，德州已吸引半導體和高科技等供應鏈進駐，包含環球晶圓、台達電、鴻海、英業達與緯創等台廠。

此次美國形象展設立七大專館，展示台灣一五○家業者的科技、製造、醫療等實力，例如鴻海旗下鴻華先進把「美規版」Model C車款首度在北美地區亮相，要與美國特斯拉Model Y競爭，目前會先在台組裝，未來北美基地若可生產，價格將更具競爭力。

達明也展示協作機器人手臂、雷虎展示無人機等，軟食力代表有食品進口商iTaiwan Foods，帶來一○六項包括鳳梨酥、沖泡珍奶等台灣滋味；台灣團購熱門醬料在美即將開第五間實體門市，明年起開放加盟，台積電所在的鳳凰城成為熱門加盟站點。

此次形象展也舉行「台美供應鏈合作論壇」、「達拉斯台灣貿易服務中心揭牌」，且首次舉辦「美國商機日」，包括經濟部貿易署長劉威廉、駐美大使俞大㵢、美國商務部Select USA執行長Ashok Pinto、德州州務卿Jane Nelson等人出席。

